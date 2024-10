Passione e tradizione alla Ecat di Mondovì, dove nascono orologi e campane che risuonano in tutto il mondo

Da Mondovì fino all'Australia. Non ha confini la passione che caratterizza tutto il lavoro della Ecat, azienda di Mondovì specializzata nella realizzazione di orologi e campane, tra le pochissime esistenti in Italia e in Europa.

Nata nel 1971 dai fratelli Amilcare e Sergio Gallo, la Ecat inizialmente produceva orologi monumentali per chiese e monumenti poi, nel 1995, la produzione si amplia e si specializza diventando fonderia di campane. Una sfida avvincente, nata dopo la rilevazione della storica fonderia Mazzola di Valduggia, in provincia di Verceelli, risalente al 1400.

E da allora i rintocchi della Ecat si possono ascoltare un po' in tutto il mondo: è monregalese la campana presente in una scena di Master and Commander, colossal con Russel Crowe del 2003 e anche quella che rintocca, a tutti gli anniversari dell'11 settembre, nel Dipartimento dei vigili del fuoco di Millburn, per ricordare i colleghi morti eroicamente nei soccorsi alle Torri Gemelle. Non sono mancate poi le collaborazioni con importanti realtà dell'industria automobilistica: è "made in Ecat" infatti anche l'orologio all'esterno della Pagani di Modena.

Uns storia di sfide e di passione quella della Ecat che, in via eccezionale, è visitabile in occasione delle Giornate FAI d'autunno (leggi qui). Le visite si svolgono nella sede della fonderia in via Bologna, con l'accoglienza e l'introduzione a cura degli studenti dell'alberghiero e dei licei che raccontano la storia dell'azienda.

All'interno dei locali Amilcare e Maurizio Gallo insieme a Valentina Giacardi, guidano poi i visitatori alla scoperta delle campane, illustrando tutte le fasi della creazione di questi affascinanti strumenti musicali, mostrando come una tradizione secolare si tramandi grazie ad abili mani artigiane.

Oggi, domenica 13 ottobre, la Ecat sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Visite in gruppi accompagnati ogni 60’.