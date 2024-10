Le migliori 10 meme coin per il prossimo super-ciclo

Il trader Curb, conosciuto sul social X con il tag CryptoCurb, ha recentemente pubblicato una lista delle 10 meme coin su cui puntare per il prossimo super-ciclo. Fornendo dettagli non solo sulla capitalizzazione di mercato attuale, ma anche l’obiettivo a lungo termine, i potenziali ritorni e la motivazione per cui ha scelto questi specifici asset.

Tra le meme coin indicate troviamo nomi popolari, come PEPE, WIF, MOG e POPCAT, ma anche i cosiddetti “underdog” come GIGA, FWOG, MICHI, MUMU e altri. Interessante notare quindi come si tratti di un’attenta analisi di mercato che potrebbe rivelarsi utile per piccoli investitori.

MEME SUPER CYCLE



Conviction > Everything



My Top 10 going into this next leg up:$WIF $PEPE $POPCAT$MOG $GIGA $FWOG $MICHI $MUMU $MOTHER $MINI pic.twitter.com/LYIpztp0mI — Curb◎ (@CryptoCurb) October 7, 2024

Stando alle considerazioni di Curb, WIF sarà la prima meme coin a tema canino di questo super-ciclo, divenendo di fatto la mascotte di Solana, con guadagni potenziali tra fino a 1.000x.

La più redditizia potrebbe però essere POPCAT, con un ritorno potenziale fino a 4.200x. Essendo una meme coin ad alta viralità, potrebbe trasformare il suo attuale market cap di 1,1 miliardi di dollari in una capitalizzazione di mercato superiore a 40 miliardi nel corso dei prossimi anni.

Cos’è un super-ciclo?

In termini economici, un super-ciclo, anche chiamato in inglese “supercycle”, è un periodo esteso di crescita di un asset o ambito finanziario. Rispetto ai trend rialzisti a breve termine, caratterizzati da una crescita dovuta al clamore mediatico e alla speculazione, il super-ciclo indica un cambio di paradigma portato avanti da solide basi e che quindi può avere una durata di svariati anni.

Le meme coin indicate da Curb, quindi, potrebbero vivere un super-ciclo che ne consoliderà la posizione, dando una rinfrescata alla classifica attuale. Non c’è traccia di DOGE o SHIB nella lista proposta, segno che le due meme coin principali potrebbero essere spodestate da WIF e PEPE. Ma non si tratta delle uniche criptovalute meme con un così alto potenziale poiché anche quelle in prevendita stanno facendo numeri record, come Pepe Unchained e Crypto All-Stars.

Pepe Unchained (PEPU)

Se PEPE ha un alto potenziale pur essendo una meme coin di fatto speculativa, lo stesso si può dire di PEPU, token nativo del progetto Pepe Unchained che lancerà un proprio ecosistema blockchain su Layer-2. Una meme coin particolarmente attesa che in presale sta facendo registrare numeri record, con i suoi oltre 18 milioni di dollari raccolti in finanziamenti.

Investitori sia piccoli sia grandi hanno versato ingenti somme di denaro in questo progetto e con un prezzo d’entrata di soli 0,00994$ sta ancora radunando seguaci che si aspettano un pump al lancio sugli exchange. Pepe Unchained ha tutte le carte in regola per saltare ai primi posti in classifica come prima meme coin L2 basata su Pepe the Frog.

La prevendita è comunque vicina alla conclusione, quindi manca poco tempo per investire in questo token. Dati i risultati della presale potrebbe trattarsi di una meme coin esplosiva, con guadagni 100x all’orizzonte per tutti i primi investitori.

Crypto All-Stars (STARS)

Le potenzialità di Crypto All-Stars non sono seconde a quelle di Pepe Unchained. Il team di sviluppo ha ideato un MemeVault, una vera e propria banca di staking dove gli utenti potranno bloccare le proprie meme coin inutilizzate per far sì che fruttino dividendi. Le ricompense triple promesse saranno allocate sotto forma di token STARS, il token nativo del progetto.

Attualmente acquistabile al prezzo di 0,0014887$, STARS è una vera e propria chiave di volta per sbloccare nuovi sistemi di utilizzo per tantissime meme coin dalla scarsa utilità. Ciò potrebbe portare non solo a un apprezzamento di STARS al lancio sugli exchange, ma anche a un incremento di valore delle 11 meme coin compatibili con il MemeVault. Il super-ciclo potrebbe coronare anche STARS come strumento principale per dare utilità al segmento, quindi va assolutamente tenuta d’occhio in questo preciso frangente.

Investendo ora, si accede anche al protocollo di staking, con APY del 700%. Un ottimo incentivo per chi cerca ritorni sostenibili sul lungo periodo.