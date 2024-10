Sanfrè, domenica 13 ottobre in programma il raduno storico di veicoli d’epoca

Che si fa oggi? Non state lì a googlare che perdete tempo e basta. Domenica 13 ottobre tutti a Sanfrè per un evento dedicato ai veicoli d’epoca. Parliamo del Raduno Storico Sanfrè 2024, in programma dalle ore 9 in viale Industria.

Organizzata in collaborazione con Cava Car Night, Cava Bike Night e Proloco Sanfrè, la manifestazione sarà un vero e proprio viaggio nel passato, con un’esposizione unica di auto, moto e trattori d’epoca.

Spiegano gli addetti: «L’evento non sarà solo una celebrazione dei motori storici, ma anche un’occasione per immergersi nella cultura locale con degustazioni di vini, visite guidate e tanto intrattenimento».



Se la cosa vi interessa, prendete nota del programma.

Ore 9 inizio iscrizioni in viale Industria. Ore 10.30 chiusura iscrizioni. Ore 11 partenza del Giro Turistico “I Feudi Isnardi nei paesaggi Sanfredesi”. 1ª tappa: sosta presso frazione Motta per un racconto storico, rinfresco e degustazione di vini bianchi. 2ª tappa: sosta al Castello di Sanfrè con passeggiata nel parco e degustazione di vini rossi; sarà inoltre possibile visitare la scuderia e alcuni saloni interni del castello (visita facoltativa, costo euro 10). Ore 13 rientro in viale Industria.

Attrazioni Speciali. Esposizione di veicoli d’epoca con una vasta selezione di auto, moto e trattori d’epoca da ammirare gratuitamente durante tutta la giornata. Giro con degustazione di vini della serie: scopri i paesaggi sanfredesi e assapora i vini locali durante il percorso. Simulatore di guida Assetto Corsa per provare l’emozione di una gara su pista virtuale. Street Food a cura della Proloco di Sanfrè. Sagra del Riso con un omaggio ai sapori autentici del territorio. Sfilata di moda e mercatino a completare l’esperienza con arte, couture e artigianato. Musica dal vivo per accompagnare la giornata con ritmo e divertimento.

Costi di partecipazione: giro turistico (auto) al prezzo di euro 12 (sia per conducente che passeggero) che include rinfresco e degustazione alla frazione Motta, rinfresco e degustazione al Castello, buono per piatto street food, buono per una bevanda.

«Una giornata perfetta per gli appassionati di motori e per chiunque desideri scoprire le bellezze storiche e paesaggistiche di Sanfrè. Vi aspettiamo numerosi al Raduno Storico Sanfrè 2024 per una domenica all’insegna di motori, tradizione e sapori locali» concludono gli organizzatori.



Informazioni sulla manifestazione: 351/3080531 (Proloco Sanfrè). Che fai, te la perdi?