Scarnafigi, inaugurato il nuovo monumento degli alpini

Ieri, sabato 12 ottobre, a Scarnafigi si è tenuta l'inaugurazione del nuovo monumento degli alpini ( dedicato a tutte le penne nere ed ai vari capigruppo locali che di sono susseguiti durante il corso degli anni), situato in via principe Amedeo dinanzi al cimitero. Nato x l'occasione del 95esimo anniversario di fondazione del gruppo alpini di Scarnafigi. Al termine, alle 16, il corteo dei presenti e il gruppo presieduto da Flavio Chiavazza, tutte le autorità (tutti i vari sindaci dei paesi limitrofi, dalla Regione l'assessore Paolo Bongioanni, dalla Provincia Davide Sannazzaro e Mauro Calderoni) e tutti i gruppi dei paesi limitrofi si sono trasferiti presso la sede degli alpini in via principe Amedeo 19 ove all'interno vi era una mostra dedicata agli alpini allestita dal circolo filatelico e numismatico G.B. Bodoni di Saluzzo e la presentazione del libro di Nicola Teresio Ballario" Turneruma encu' en Piemont?". Alle 21 presso la chiesa parrocchiale Marivergine Assunta si è esibita la corale tenente Giulio Bracco di Revello con brani a tema.

La kermesse si è conclusa oggi, domenica 13 ottobre, con il ritrovo e ammassamento alle 8 in piazza Vincenzo Quaglia e deposizione della corona di alloro e alzabandiera presso il nuovo monumento. Alle 9 i vari gruppi hanno sfilato lungo le vie del paese accompagnati dalla banda di Moretta, fino a ritrovarsi alle 10 presso la chiesa per la santa messa.

La giornata si concluderà con il pranzo sociale presso il ristorante il nuovo monarca.

Il presidente afferma: "Colgo l'occasione per ringraziare tutti in modo particolare gli soponsor e coloro che hanno contribuito alla realizzazione del nuovo monumento dandovi l'arrivederci al 2029 x i 100 anni di fondazione".