A Limone Piemonte l'estate si vive su due ruote: ciclismo, mountain bike e outdoor le parole d'ordine

Limone Piemonte si riscopre anche in estate come una delle mete più affascinanti per chi ama la montagna in sella a una bici. Situata nel cuore delle Alpi Marittime e nota per il suo comprensorio invernale, la località si è affermata negli ultimi anni come punto di riferimento per il cicloturismo e la mountain bike, grazie a una rete di percorsi strutturati, servizi mirati e un’offerta outdoor sempre più integrata.

Tra i tracciati di punta spicca la Via del Sale, uno degli itinerari sterrati più spettacolari dell’arco alpino, che collega Piemonte e Liguria tra paesaggi da cartolina e profumi d’alta quota. La varietà altimetrica e la lunghezza del percorso lo rendono adatto al cicloturismo sportivo, con tappe panoramiche e punti ristoro lungo il tracciato. Accanto a questo percorso iconico, il territorio propone, grazie anche all’apertura estiva di una telecabina e di una seggiovia, diversi tracciati MTB e gravel, adatti a livelli di preparazione differenti, che si sviluppano tra crinali, boschi e strade forestali, con un'attenzione crescente anche alle esigenze delle e-bike.

Per gli appassionati di discipline gravity, il Bike Resort di Limone offre percorsi downhill e freeride attrezzati con salti, paraboliche e strutture tecniche, accessibili tramite impianti di risalita aperti durante la stagione estiva. L’insieme dei tracciati è stato progettato per garantire varietà, sicurezza e continuità dell’esperienza, valorizzando il patrimonio naturalistico della zona.

L’offerta bike è completata da un sistema di accoglienza dedicato: bike hotel, rifugi attrezzati, officine per riparazioni rapide e servizi di noleggio e shuttle permettono al visitatore di costruire itinerari su misura, sia per la giornata singola che per soggiorni prolungati. Il territorio sta investendo nella mobilità attiva con un’ottica integrata, che valorizza le due ruote come strumento di esplorazione sostenibile e leva di destagionalizzazione.

Accanto alla proposta ciclistica, Limone Piemonte offre un contesto ambientale e culturale in grado di ampliare l’esperienza di viaggio: itinerari trekking, arrampicata, escursioni verso laghi alpini e attività outdoor per famiglie si affiancano a momenti di relax, degustazioni e scoperta del borgo, con una tradizione gastronomica che racconta il territorio a ogni assaggio, tra formaggi d’alpeggio, polenta, selvaggina e dolci tradizionali, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino locale.

Con un mix equilibrato tra infrastrutture, offerta tecnica e fruibilità turistica, Limone Piemonte si posiziona oggi come meta bike-friendly competitiva, capace di soddisfare un pubblico sempre più attento alla qualità dell’esperienza e alla sostenibilità della proposta.