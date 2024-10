A Marene serata di riflessione sulle guerre nel mondo

Dopo l’eccellente inizio della stagione teatrale, che ha visto il pienone per la commedia dialettale di sabato 12 ottobre scorso, all’Auditorium San Giuseppe di Marene verrà proposta una serata di riflessione sui drammatici avvenimenti bellici che stanno insanguinando il mondo da diversi mesi.

Nell’ambito del percorso di formazione per volontari ed aspiranti volontari “Stiamo al mondo…in viaggio” organizzato dalle Associazioni Noi con Voi, Pro-Tetto Migranti e For Africa con la collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo, nella serata di venerdì 18 ottobre avrà luogo un appuntamento aperto a tutti che vedrà la partecipazione della dott.ssa Alice Chieppa, cooperante internazionale attualmente impegnata a Kiev, in Ucraina, per assistere la popolazione provata da 31 mesi di guerra.

La dott.ssa Chieppa lavora ormai da 7 anni nell’ambito della cooperazione internazionale, ricopre ruoli di coordinamento di progetti finalizzati all’inclusione, alla protezione di donne, bambini e persone vulnerabili ed al sostegno psicologico e legale delle persone colpite da situazioni drammatiche.

Ha un’ampia esperienza in contesti di guerra, nei paesi in via di sviluppo ed all’interno di campi profughi; ha conosciuto in prima persona le situazioni al limite del sopportabile in Africa dell’est, in Asia e, recentemente, in Ucraina.

L’appuntamento, realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, è fissato per venerdì 18 ottobre alle ore 21,00 presso l’Auditorium San Giuseppe di Marene.