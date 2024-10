Caraglio: Plast Free Cuneo in azione per la raccolta di mozziconi

Nel corso delle due ore di attività, i volontari hanno recuperato un notevole quantitativo di mozziconi di sigaretta, stimato in circa due kg, unitamente a diversi sacchetti di rifiuti. Questo risultato evidenzia come anche i centri urbani possano essere colpiti dalla trascuratezza umana in materia di rifiuti e sostenibilità ambientale.

Queste iniziative non solo contribuiscono a ripulire il nostro ambiente, ma servono anche a sensibilizzare la comunità sull'importanza della raccolta differenziata e del rispetto per il nostro pianeta. Ripensare il nostro rapporto con i rifiuti, in particolare i mozziconi di sigaretta, è fondamentale per preservare l'integrità del nostro ecosistema e garantire un ambiente più sano per le generazioni future.