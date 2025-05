Cuneo, il maggio "pazzerello" scatena la crescita dell'erba nelle aree verdi: ditte di sfalcio al lavoro

Le ditte incaricate dal Comune di Cuneo stanno procedendo, ciascuna nei suoi lotti di competenza, a sfalciare il verde che cresce velocemente nelle aiuole, lungo i marciapiedi e nelle aree verdi. Le condizioni metereologiche di queste settimane, con il frequente alternarsi di pioggia e soleggiate, sono condizione perfetta per una crescita rigogliosa e rapida dell’erba, come è facile rilevare.

Numerose sono infatti le notifiche dei cittadini che – soprattutto attraverso l’app Municipium – arrivano all’ufficio comunale competente per segnalare la questione. Il servizio di sfalcio è stato avviato e procede con un ritmo che prevede, entro le prossime settimane, che tutto il territorio comunale sia ripulito da quello che alcuni hanno chiamato il “verde clandestino”, che cresce negli interstizi e lungo i marciapiedi, così come l’erba che ora riempie aiuole e giardini.

Il piano dello sfalcio è ripartito in 12 lotti e affidato a una molteplicità di ditte (11) per garantire copertura e anche una virtuosa concorrenza.

“Quando arriva la primavera tocchiamo con mano quanto sia verde la nostra città”, spiega l’assessore all’ambiente Gianfranco Demichelis. “Stiamo lavorando per arrivare dappertutto a rimettere in ordine aiuole e giardini. Queste settimane piovose imporrebbero una accelerazione di interventi che le risorse disponibili non consentono. Ringraziamo i cittadini che ci mandano le segnalazioni, ma chiediamo loro un po’ di pazienza e li assicuriamo del fatto che la cura di tutto il territorio comunale sta molto a cuore anche a noi”.