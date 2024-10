Chiuso il bando nazionale per l'iscrizione al Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation 2024

Si è chiuso giovedì 10 ottobre, a mezzanotte, il bando per l’iscrizione al Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation 2024 (link qui), quest’anno all’ottava edizione per il Premio dedicato al territorio piemontese e alla terza edizione per il Premio nazionale.

L’iniziativa, promossa e ideata da ANCI Piemonte, realizzata con la struttura operativa di ANFoV (Associazione torinese che riunisce i soggetti imprenditoriali ed istituzionali protagonisti della convergenza dell’innovazione tecnologica nelle comunicazioni) e in collaborazione con Anci Nazionale di Ripresa e Resilienza.

All’edizione di quest’anno del Premio, come sempre con una sezione locale e una sezione nazionale, si sono candidate 121 realtà pubbliche da tutta Italia, per un bacino potenziale di cittadini coinvolti dai progetti presentati di più 15 milioni di persone.