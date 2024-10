Lo spettacolo della "cometa del secolo" nei cieli di Prato Nevoso

È stata ribattezzata "la cometa del secolo" la C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS che, in questi giorni, ha raggiunto il suo punto più vicino alla Terra a circa 70 milioni di chilometri, regalando ad astrofili e appassionati uno spettacolo davvero unico.

La cometa è stata avvistata anche dalla nostra provincia, a cogliere la sua luce e la sua bellezza da Prato Nevoso è stato il signor Massimo che, con pazienza e precisione, è riuscito a immortalare il suo passaggio.

"Monitoravo già da giorni la cometa 2023 A3 Tsuchinshan-Atlas sulle mappe stellari - ci spiega Massimo -, per vedere i dettagli dell'ora del suo tramonto, che sino al 12 ottobre, era troppo vicino a quello del Sole, non permettendone quindi la visione ad occhio nudo.

Il meteo pessimo di questi giorni non mi lasciava grosse speranze di riuscire a vederla nel momento della sua massima luminosità poiché più vicina a noi. Poi ieri sera uno sguardo alle webcam di montagna intorno alle 19, mi ha spinto ad una corsa all'ultimo secondo per provare a fotografarla: direzione Prato Nevoso con l'intento di bucare le nuvole. Sono stato ripagato da uno spettacolo a dir poco emozionante: il tramonto della cometa visibile ad occhio nudo, la sua lunghissima chioma e le montagne fuori da un mare di nuvole, non avrei potuto volere di più".