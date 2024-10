Racconigi: il crollo dell’ex magazzino comunale costa ai cittadini oltre 61 mila euro per la messa in sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del gruppo di minoranza Lista civica Patrizia Gorgo Sindaco per Racconigi

Dopo il crollo dell’ex magazzino comunale di via dei Salici, solo per le opere di messa in sicurezza, sono già stati spesi 61.295 euro!

I documenti ufficiali del Comune di Racconigi riportano: “Il giorno sabato 8 gennaio 2022, un cedimento strutturale ha provocato il crollo della grande orditura lignea del tetto, di un’ampia porzione della muratura portante perimetrale lungo via dei Salici, di un’ampia porzione della muratura di contro parete lungo via dei Salici e di una porzione consistente del solaio in putrelle e tavelloni”.

Stiamo parlando dell’ex magazzino comunale di via dei Salici a Racconigi che, a gennaio 2022, collassava violentemente rovinando in strada e invadendola completamente di macerie.

Per un caso fortuito, al momento del crollo, nessuno transitava nelle immediate vicinanze, altrimenti, l’episodio avrebbe avuto conseguenze ben più gravi.

Via dei Salici è infatti una strada urbana trafficata, in pieno centro abitato, circondata da edifici residenziali abitati da molte famiglie; è inoltre vicina a un giardino pubblico frequentato da bambini e persone che transitano a piedi e in bicicletta.

L’episodio non fu certo un evento eccezionale o imprevisto: i segni di cedimento strutturale erano evidenti da anni e ben noti.

Cittadini avevano fatto segnalazioni perché il degrado era divenuto sempre più evidente. Lo stato di deterioramento era anche stato messo in evidenza, nel 2019, da una perizia commissionata proprio dall’amministrazione Oderda e c’erano già stati dei crolli all’interno e il muro verso strada si era pericolosamente inclinato, fino al collasso che si verificò proprio l’8 gennaio 2022.

Trenta tre mesi dopo, l’amministrazione comunale ha finalmente riaperto la strada eliminando il senso unico alternato istituito per consentire gli interventi di sgombero delle macerie e la messa in sicurezza di quanto rimaneva ancora in piedi.

Da un nostro recente accesso agli atti apprendiamo che i costi, sin qui sostenuti dal Comune di Racconigi, solo per l’esecuzione delle opere urgenti di messa in sicurezza, per lo sgombero delle macerie, per le opere temporanee di sostegno della parte non collassata, per le spese tecniche e lo smaltimento delle macerie, hanno già raggiunto la consistente cifra di 61.295 euro.

Sono soldi pubblici derivanti dalle tasse pagate anche dai contribuenti racconigesi, spesi per un rimedio non ancora definitivo e diretta conseguenza dell’aver omesso, per anni, i lavori di messa in sicurezza dell’ex magazzino comunale di via dei Salici.

Il sindaco Oderda, guidando la città sin dal 2017, quindi oltre quattro anni prima del crollo, non poteva non conoscere il degrado del fabbricato e non rendersi conto del rischio d’incolumità che i cittadini racconigesi stavano inconsapevolmente correndo.

Una disattenzione che, possiamo dire, per fortuna, ha avuto conseguenze solo per le tasche dei racconigesi.

Constatiamo però che, da parte dell’amministrazione Oderda, non c’è mai stata alcuna assunzione di responsabilità, al netto di qualche imbarazzata ammissione in Consiglio comunale o al tentativo di minimizzare il crollo derubricato a mera “caduta di un muretto” e senza considerare il danno erariale arrecato.

In conclusione: il degrado dell’ex magazzino era noto a tutti, l’amministrazione non è mai intervenuta per porvi rimedio ed ora, a collasso avvenuto, i danni vengono pagati da tutti i racconigesi.

Lista civica Patrizia Gorgo Sindaco per Racconigi