"Scienza e coscienza" al centro di un incontro con la Società Teosofica Italiana a Mondovì

Venerdì 18 ottobre, alle 21, si terrà una conferenza organizzata dalla Società Teosofica Italiana presso la Sala Conferenze del Comune, Corso Statuto 11d - Mondovì. Il titolo: “Scienza e Coscienza” sarà trattato da due relatori: Dott Antonio Girardi, Presidente della Società Teosofica Italiana e Dr. Claudio Sarotto, medico chirurgo oncologo.

Sarà approfondito il tema del rapporto fra scienza e coscienza che porta con sé una riflessione sulla consapevolezza e sulla realtà, anche spirituale dell'essere umano. Sullo sfondo sta la necessità che l'essere umano maturi sempre più una visione olistica della realtà e si avvicini al concetto di Unità della Vita tanto caro alle tradizioni del misticismo e non solo. In un momento in cui l'impatto delle nuove tecnologie e dell'Intelligenza artificiale viene a condizionare la realtà esistenziale, sia con aspetti positivi sia con influenze negative, diventa sempre più importante che ciascun essere umano possa essere un soggetto "pensante" e non "pensato”.

Questo argomento di così grande attualità offrirà spunti per un’ampia trattazione anche alla luce delle recenti scoperte in ambiti come la fisica quantistica, la biologia e le neuroscienze che stanno indirizzando ad n nuovo modo di intendere la realtà; una sfida per la tradizionale visione meccanicistica del mondo. Queste scoperte suggeriscono che le interconnessioni tra gli esseri viventi e l’universo sono più profonde di quanto si potesse immaginare.