Successo per il progetto "Tutti giù per terra" a Vicoforte

Si è svolto con successo, venerdì 11 ottobre, un nuovo gioioso momento di giochi nel parco situato presso gli impianti sportivi di Vicoforte, recentemente potenziato con nuove strutture per bambini, anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ed al Rondò dei Talenti.

Oltre quaranta bambini, molti dei quali accompagnati dalle loro famiglie, hanno partecipato alla caccia al tesoro organizzata da “Il Bosco delle scoperte” ed ai giochi proposti e guidati da due bravi animatori di Circowow.

Dopo i saluti del sindaco Gian Pietro Gasco e dell’assessore alle politiche giovanili Barbato Nano è intervenuta Alessandra Fissolo, in rappresentanza del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa rimarcando la volontà della Fondazione di sostenere progetti a beneficio dei ragazzi e dei giovani e le strutture e le iniziative a loro dedicate.

"Grande soddisfazione - commenta l'assessore Nano - nel vedere tanta partecipazione in questo secondo incontro di “Tutti giù per terra”. E’ stata un’occasione di aggregazione e socializzazione non solo per i bambini, ma anche per i genitori. Ringrazio Fabiola del “Bosco delle scoperte” e gli animatori Alberto e Francesca di Circowow che, con grande professionalità, hanno saputo intrattenere e divertire i bambini, promuovendo e valorizzando il gioco di gruppo e il movimento all’aria aperta".