Recuperato il furgone precipitato nella scarpata a Mondovì tra via Langhe e viale Rimebranza

Si sono protratte fino alla metà di questo pomeriggio le operazioni per il recupero del furgone che è uscito fuori strada nei pressi della rotonda tra viale Rimembranza, via Langhe e via Nino Fracchia.

L'incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 14 ottobre, dopo le 9.30. Il mezzo è precipitato per oltre 30 metri nella scarpata che costeggia via Fracchia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che con la squadra SAF e grazie a manovre di corda, hanno raggiunto il conducente rimasto bloccato nel veicolo, oltre a un tecnico del soccorso alpino, che ha verricellato il ferito e lo ha affidato ai sanitari, presenti con l'ambulanza e l'elisoccorso.

L'uomo, M.A., classe 1971, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Regina Montis Regalis.

I Carabinieri e la Polizia locale sono intervenuti sul posto per la gestione del traffico, particolarmente complesso in questo punto della città, e per i rilievi del caso.

Per recuperare il mezzo, che si trovava in una zona impervia e con presenza di alberi e vegetazione, hanno operato l'autogru dei Vigili del Fuoco e il Servizio di Soccorso Stradale Lotario di Frabosa Sottana.