Uscito di casa ieri sera, non è più tornato: scomparso un uomo di Scarnafigi

AGGIORNAMENTO DELLE 11.30: le ricerche si stanno indirizzando verso Paesana, in Valle Po, dove l'auto sarebbe stata catturata dalle telecamere di videosorveglianza.

Un altro elemento di possibile localizzazione, oltre alla vettura, al momento non trovata, potrebbe essere quello del segnale telefonico, in quanto il cellulare della persona risulta essere ancora acceso.

E' stato richiesto anche l'ausilio di un elicottero dotato di un dispositivo che simula una cella telefonica. Dovrebbe arrivare dalla provincia di Varese.

Dopo il caso di Ceva, non ancora concluso, stanno per scattare le ricerche di un'altra persona in provincia di Cuneo, questa volta a Scarnafigi, dove è stata denunciata la scomparsa di un uomo di circa 60 anni.

Uscito di casa in auto nella serata di ieri, non è più rientrato. La famiglia si è quindi rivolta ai carabinieri.

In questo momento si stanno organizzando le ricerche, che coinvolgono anche i vigili del fuoco, in attesa che venga attivato il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse.

A quanto si apprende, sarebbe in corso un briefing per decidere dove indirizzare le ricerche, non essendoci, al momento, elementi che consentano di concentrarle in una determinata area.

Notizia in aggiornamento