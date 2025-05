Cuneo, la Polizia locale sventa il furto di un'autovettura nei parcheggi di via Discesa del Gas

Nelle prime ore del mattino di ieri, mercoledì 21 maggio, il personale del Pronto Intervento della Polizia Locale, mentre si stava recando in Comando per prendere servizio, ha notato una vettura partire dai parcheggi di via Discesa del Gas e procedere a motore spento in direzione del piazzale del Gas.

Insospettiti dalle circostanze hanno continuato a osservare il veicolo che dopo circa 200 metri ha urtato il muro di confine.

Gli agenti, compreso che ci fosse qualcosa di anomalo, si sono quindi diretti verso la vettura, all’interno della quale si trovava un cittadino di nazionalità straniera in stato di agitazione che tentava la fuga.

Dopo essersi identificati, gli agenti hanno fermato il soggetto per accompagnarlo presso gli uffici del Comando di via Roma.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che la vettura era di proprietà di un cittadino cuneese e che il soggetto di nazionalità algerina aveva cercato di rubarla per tornare in Francia, paese in cui soggiornava.

Il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario e il soggetto fermato è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il furto aggravato dell’auto e per avere fornito false indicazioni alla polizia giudiziaria in merito alla propria identità .

Durante gli accertamenti si è venuti a conoscenza che lo stesso cittadino straniero aveva aggredito, nella giornata di sabato 17/05, tre agenti della Polizia Ferroviaria di Fossano a cui aveva cagionato lesioni.