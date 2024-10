Bitcoin sfonda il muro dei 64 mila dollari e si trascina dietro anche le migliori prevendite del momento

Il Bitcoin ha superato con successo la soglia dei 64.000 dollari, indicando un potenziale cambiamento dello slancio per il mercato delle criptovalute, che di recente è stato alle prese con un trend ribassista. Dopo essere sceso a 62.035 dollari, il Bitcoin è rimbalzato fino a un picco di 64.464 dollari, evidenziando un aumento del 2,97% in sole 24 ore.

Questa rinascita si inserisce in un contesto di crescita complessiva della capitalizzazione di mercato a 2,24 trilioni di dollari e di un aumento significativo del volume di scambi giornalieri, che è salito del 47% a 23,69 miliardi di dollari. Mentre il Bitcoin continua la sua ascesa, sembra trascinare le migliori prevendite del momento, tra cui Pepe Unchained e Crypto All-Stars, creando un'ondata di ottimismo tra gli investitori.

Il rally del Bitcoin può portarlo a toccare un nuovo massimo storico?

Il Bitcoin sta registrando un rialzo significativo, avendo superato la soglia dei 64.000 dollari in seguito a un periodo di consolidamento. Dopo aver toccato un minimo di 62.035 dollari, il valore della criptovaluta ha recuperato, raggiungendo un picco di 64.464 dollari.

Nelle ultime 24 ore, il Bitcoin ha guadagnato il 2,97%, contribuendo a far crescere la capitalizzazione totale del mercato a 2,24 trilioni di dollari. Anche il volume degli scambi è aumentato del 47%, toccando i 23,69 miliardi di dollari .

Le attese per il Bitcoin sono alimentate dai segnali positivi del mercato, come l’aumento dei flussi di capitale e l’ottimismo dovuto a fattori economici globali. I dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti e la possibilità di ulteriori stimoli economici in Cina hanno contribuito a migliorare il sentiment del mercato.

Tuttavia, il Fear and Greed Index indica ancora una condizione di neutralità, con un valore di 48, suggerendo che gli investitori sono cauti ma aperti alle opportunità. Un altro fattore che ha influenzato l'andamento del Bitcoin è l'aumento delle commissioni di transazione, che sono cresciute del 32% nell'ultima settimana, permettendo ai miner di guadagnare 5 milioni di dollari. Questo aumento è stato in parte causato dall'interesse per i token Runes, ora utilizzati in oltre il 50% dello spazio dei blocchi di Bitcoin.

Guardando al futuro, gli analisti suggeriscono che il Bitcoin potrebbe affrontare una fase di consolidamento, con una resistenza iniziale a 65.640 dollari. Se superato questo livello, ci sono possibilità di un ulteriore rally, mentre il fallimento di questo tentativo potrebbe riportare i prezzi verso il supporto di 63.275 dollari. La dinamica attuale suggerisce che molti trader sono posizionati per un breakout, alimentando le aspettative di un possibile nuovo massimo storico nel prossimo futuro.

La corsa del Bitcoin si trascina dietro anche queste prevendite

Pepe Unchained - ICO oltre i $19 milioni

Pepe Unchained sta facendo parlare di sé nel mondo delle criptovalute, in quanto la sua ICO ha superato l'impressionante cifra di 19 milioni di dollari, dimostrando un forte interesse da parte degli investitori. Questo progetto mira a differenziarsi dalle meme coin tradizionali introducendo una tecnologia avanzata attraverso la sua soluzione Layer-2, nota come Pepe Chain. Questo approccio innovativo è stato progettato per migliorare notevolmente la velocità delle transazioni e ridurre le commissioni di gas sulla rete Ethereum, rendendo le transazioni fino a 100 volte più veloci.

L'ICO in corso ha attirato una notevole attività da parte delle balene, riflettendo il rinnovato interesse per le meme coin in questo trimestre. Gli investitori sono attratti non solo dall'aspetto della community, ma anche dagli interessanti premi di staking, che offrono un rendimento percentuale annuo (APY) superiore al 100%. Con l'avanzare della prevendita, il prezzo dei token è destinato a salire, creando un senso di urgenza per i potenziali acquirenti che vogliono assicurarsi i token PEPU prima della loro quotazione sui principali exchange.

Crypto All-Stars - Il MemeVault mira a rivoluzionare lo staking

Crypto All-Stars si appresta a suscitare un'ondata di entusiasmo nello spazio delle criptovalute con il suo innovativo MemeVault, che mira a rivoluzionare il processo di staking. Questa piattaforma unica consentirà agli utenti di effettuare lo staking di varie meme coin, tra cui token popolari come Dogecoin e Shiba Inu, in un'unica comoda posizione. Il MemeVault, raggruppando queste monete, semplifica lo staking e offre al tempo stesso ricompense competitive.

Inoltre, il progetto Crypto All-Stars enfatizza il coinvolgimento della community attraverso la sua tokenomics unica, che incentiva la partecipazione e premia i titolari del token $STARS. Man mano che il progetto guadagnerà trazione, attirerà l'attenzione non solo per le sue capacità di staking, ma anche per la sua vibrante community e le sue forti iniziative di marketing.