Ventiquattro giorni di birra e beer cocktail: disponibile il calendario dell'Avvento Baladin

Il racconto in immagini e birre della storia Baladin. Il calendario dell’Avvento Baladin è un box pensato per accompagnare gli appassionati baladiniani nei 24 giorni più magici dell’anno! Il meglio della nostra produzione artigianale di birra e beer cocktail.

Contiene la gamma Baladin, tutte le edizioni limitate prodotte nel 2024 anche in versione inedita. Il box contiene: 12 birre in bottiglia da 33 cl –10 lattine di birre in lattina da 33 cl –2 lattine di beer cocktail da 23,7 cl.

L'ILLUSTRAZIONE 2024

Il calendario dell’Avvento Baladin 2024 racconta, attraverso i fumetti creati dal disegnatore Antonio “Sualzo” Vincenti (già autore del libro a fumetti sulla birra Beer Revolution), la storia a tappe del birrificio iconico ideato da Teo Musso che ha tracciato la strada per l’avvio della produzione di birra artigianale in Italia. In ogni box è contenuto un mini-poster collezionabile che riporta la splendida sequenza di disegni.

IL GIOCO

Il calendario dell’avvento Baladin, con una grafica inedita ricca di icone, accompagnerà il cliente dall’1 al 24 dicembre. Seguendo gli indizi presenti su ogni casella, si troveranno le indicazioni che suggeriranno il percorso da seguire. Ogni finestrella svelerà alcune informazioni del prodotto contenuto e attraverso il QR code si potrà accedere alla scheda prodotto dove il cliente troverà l’abbinamento culinario perfetto, suggerito dal mastro birraio. Prezzo al pubblico consigliato: € 95

Disponibile sull’eCommerce Baladin https://shop.baladin.it