Fossano, chiuso il grande weekend dedicato alla Strafossan

La 39ªedizione dell’iniziativa benefica “Strafossan” si è svolta nel weekend dal 10 al 13 ottobre nella Città degli Acaja. La raccolta fondi destinata al sostegno di servizi utili alla comunità – quest’anno le scuole ed associazioni cittadine - ha avuto 5511 adesioni, superando i dati del 2023.

Durante le due settimane di promozione dell’iniziativa tantissime persone sono passate alla casetta e la maggior parte ha dato una preferenza per il contributo a sostegno di una scuola, luoghi fondamentali per la formazione dei cittadini di domani e per l’aggregazione di oggi. Moltissime le associazioni benefiche e sportive che si sono spese nella promozione dell’evento. L’iniziativa del Pettorale Sospeso ha mosso l’anima di questa città e ne sono stati raccolti oltre un centinaio, perché Fossano sa esser generosa, anzi generosissima.

Gli organizzatori ringraziano gli sponsor storici: Maina, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Cassa di Risparmio di Fossano, Asselle, Viglietta Matteo Spa, Mancardi e Cavallero Assicurazioni, Libreria Ubik Fossano, Pieffe Srl, Informatica EDP, Mobili Sereno, VDL Olocco, Tipografia Ferrero e Salomone ed AE Engeneering e altre oltre 203 attività del territorio che hanno creduto nella Strafossan.

Si ringrazia anche il Comune di Fossano per il sostegno data all’iniziativa e la ProLoco per la casetta che è stata il punto di riferimento per questa edizione, oltre l’Atletica ’75 per la collaborazione e l’aiuto.

La 21ª edizione della Strafossan Agonistica è stata un grandissimo successo con il ritorno in pista di 250 atleti, in un mattino di forte rilevanza agonistica, con grandi prestazioni ed un bellissimo percorso. La presenza di grandi sponsor come Kahru, Mercatò e Tutto Cioccolato ha reso l’evento unico.

Si ringraziano i volontari del Cavo, la polizia locale e l’esercito per la loro pronta ed efficiente presenza lungo tutto il percorso. Si ringraziano il Villaggio Vispo ed il Birrificio Trunasse per l’accoglienza, le deliziose colazioni e corroboranti aperitivi. Con voi il Villaggio Sportivo è ormai un punto di incontro fisso per la città.

Si ringraziano tutti i concittadini che hanno partecipato al Villaggio del Benessere, allestito la domenica mattina da 15 associazioni cittadine presso il Villaggio Sportivo, da Alpizoo ed Asselle. Oltre 3500 persone, con sorrisi e voglia di esserci, hanno colorato la grande camminata di Domenica 13, documentandola anche tramite l’invio di selfie che saranno pubblicati sui nostri social.

La loro meravigliosa partecipazione è stata dolcemente premiata da Cooperativa Tesori Bio e dall’Azienda Agricola Bodrero di Maddalene, ed allietata dalla Filarmonica Arrigo Boito e dall’ensamble di archi della Fondazione Fossano Musica che ha suonato lungo Viale Mellano.

La grande collaborazione con Coloratissimo Autunno ha portato ad un grande evento che ha coinvolto la città intera in un momento dedicato alla salute ed al benessere, al buon cibo ed alla cultura del KM0. L’esposizione dei pannelli presso una delle ali coperte di Piazza Dompè è stata il punto di incontro di molte famiglie e bambini, creando una grandissima festa spensierata.

Si ringraziano l’Ufficio Agricoltura e l’Ufficio Manifestazioni del Comune di Fossano per la preziosa collaborazione e disponibilità. L’edizione Strafossan Dog anche quest’anno è stata un successo, tantissimi gli amici cani che hanno percorso il tragitto da 6,20 km.

Nei prossimi mesi verranno distribuiti i contributi assegnati a scuole ed associazioni ed inoltre saranno distribuiti i contributi principali a: al Musa – Museo Geologico Federico Sacco che promuove la conoscenza del territorio e di un grande personaggio fossanese, al Centro Diurno il Mosaico per l’ampliamento e realizzazione spazio multisensoriale che permetterà di potenziare il servizio a favore degli ospiti, in particolare coloro che soffrono del disturbo dello spettro autistico e gravi compromissioni sensoriali, e di aprire al territorio questa preziosa risorsa, alla Soms per la realizzazione di corsi di attività cognitiva rivolti agli anziani volti all’autonomia, la risocializzare, rallentando il deperimento cognito ed a Cascina Pensolato per l’organizzazione viaggi di istruzione presso la cascina che coinvolgano le scuole dell’infanzia, in accostamento al lavoro di ragazzi disabili e persone con fragilità sociale ed emarginate.

La scelta riguardante il sostegno al Mu-Sa è legata al servizio che il museo svolge sulla comunità cittadina, diventando un luogo di socialità, cultura, interazione, conoscenza e crescita. Non solo con momenti all’interno dei locali stessi, ma anche con proposte di percorsi e giornate dedicate da realizzarsi sul territorio comunale alla scoperta della geologia locale.

Rimane immutata la collaborazione con l’Istituto di Candiolo.

La rete di collaborazioni che da anni mantiene viva questa manifestazione ha reso anche la 39^ edizione speciale ed unica. Preziosa è la collaborazione con la ProLoco Fossano che complice il tempo atmosferico splendido, con grande prontezza e preparazione, ha cucinato un delizioso pranzo per circa 1400 persone, allestendo una bellissima festa nel piazzale del Palazzetto dello Sport.