Tennistavolo: en plein di vittorie per le squadre targate A4 Verzuolo

En plein di vittorie per le formazioni verzuolesi impegnate nella prima giornata dei Campionati nazionali maschili a squadre.

Tutte tre le compagini dell’A4 ai nastri di partenza dei campionati di B1, B2 e C1 hanno infatti conquistato i due punti.

In B1 l’A4 Tonoli ha prevalso per 5 a 3 sulla squadra lombarda del Villa Romanò al termine di un match molto combattuto che ha offerto momenti di gioco altamente spettacolari. Molto più agevole è stato il successo ottenuto in B2 dall’A4 Scotta contro il Valenza. La formazione verzuolese si è infatti imposta per 5 a 1.

Bella e sofferta vittoria anche per l’A4 Avis che, nel campionato di C1, si è imposta per 5 a 4 sul Valenza al termine di un match molto equilibrato.