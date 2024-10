Finanziere in pensione, Antonio Merlino sarà ordinato diacono nella cattedrale di Cuneo

Finanziere in pensione, sposato e padre di due figlie, Antonio Merlino sarà ordinato diacono il prossimo 26 ottobre presso la Cattedrale di Santa Maria del Bosco a Cuneo, per l'imposizione delle mani di Monsignor Piero Delbosco. La cerimonia si svolgerà alle 18.

Ma cos'è il diaconato? E' un grado del sacramento dell’Ordine; gli altri due sono il presbiterato e l’episcopato. Può costituire una tappa intermedia verso il sacerdozio o rimanere un ruolo di “servizio” nella vita liturgica e pastorale e nelle opere sociali e caritative. Ai diaconi “sono imposte le mani non per il sacerdozio ma per il servizio".

Può “amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l’Eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali (le benedizioni e altri), presiedere al rito funebre e alla sepoltura.

Antonio Merlino, tra due settimane, sarà al servizio della Chiesa. Dopo un lungo cammino.

Originario di Cesena, classe 1961, Merlino vive in frazione Spinetta. E' in pensione dal 2012, ma non ha mai smesso, né durante gli anni in divisa né negli ormai 14 anni di quiescenza, di voler crescere e imparare cose nuove.

Nel 2013 si iscrive all’Istituto superiore di Scienze Religiose di Fossano, conseguendo nel 2023 il Baccalaureato. Nel 2017 viene destinato da Mons Piero Delbosco a svolgere attività Pastorale nella Parrocchia di Boves. Qui svolge attività di segreteria presso l’ufficio parrocchiale e di volontariato nella locale Caritas. In seguito ha più volte celebrato la Liturgia della Parola presso la casa di Riposo Mons. Calandri.

Ad oggi prosegue l’attività di segreteria e la Comunione agli ammalati nonché il servizio alla Messa; ultimamente ha guidato l’ufficio dei Vespri presso la Chiesa Parrocchiale.

Merlino ha sempre avuto una profonda fede e, soprattutto, ha sempre frequentato l'ambiente della parrocchia fin da quando, ancora in età scolare, era un piccolo chierichetto che, prima di andare a scuola, passava a servire messa.

Poi, con la pensione, la decisione di approfondire le tematiche teologiche e l'iscrizione all'I.S.R.R. di Fossano. Una scelta condivisa con la famiglia e approvata in particolare dalle figlie, Giulia e Greta.

In tutti questi anni, non ha mai smesso di imparare e soprattutto di rimanere attivo. Ha una discreta manualità, sa aggiustare praticamente tutto e ha una grande passione per il giardinaggio e per l'orto. Non solo: è attivo anche nel Comitato della frazione, mettendo a disposizione il suo tempo per la comunità.

Ma sono gli studi teologici ad averlo profondamente formato. "E' stata un'esperienza arricchente, sia per quanto riguarda la frequentazione con compagni di scuola di ogni età sia per il fatto che mi sono sentito parte di un gruppo avente un comune denominatore. E' stato appassionante dedicarsi allo studio teologico, alle materie filosofiche e alla storia. Sopra ogni cosa, però, è stato importante il comprendere il senso della vita ed il suo dono gratuito", spiega.

Il prossimo 26 ottobre l'ordinazione a diacono, che corona un percorso che, in fondo, è durato tutta la vita. "Ritengo che ogni cristiano praticante dovrebbe in qualche modo seguire dei corsi al fine di approfondire la propria conoscenza per meglio comprendere la bellezza delle Sacre Scritture. Io ho continuato a percorrere la strada della conoscenza seguendo la mia vocazione, che mi porterà all'ordinazione, momento che attendo con grande gioia".