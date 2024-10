La bocciofila di Vottignasco festeggia il prestigioso traguardo dei 40 anni

Si è svolto 13 ottobre il pranzo sociale per i festeggiamenti del 40° anniversario della fondazione della Società Bocciofila di Vottignasco. Oltre 50 i commensali che hanno potuto gustare il menù preparato per l'occasione dai gestori del circolo Sergio Tadone e la moglie Rosanna, da tutti conosciuti come "Dado" e "Dadina".

Il primo statuto della società è infatti datato 11/12/1984 e segue di poco i lavori di realizzazione del bocciodromo coperto, voluto dall'allora amministrazione comunale.

Il primo presidente è stato Ferrero Giuseppe per un totale di 3 mandati (12anni) a cui è seguito Saretti Domenico per 2 mandati. Il presidente più longevo è stato Avena Gianmario con 4 mandati per un totale di 16 anni a cui, da inizio 2022 è subentrato Concordano Paolo. Al suo fianco il direttivo così composto: vice presidente Sergio Tortone, il segretario Claudio Arduino ed i consiglieri Pier Paolo Allasia e Franca Fantino.

Il presidente ha ringraziato tutti i presenti al pranzo e ricordato come la Bocciofila di Vottignasco non sia soltanto bocce, ma anche un punto di ritrovo per i vottignaschesi e non solo. Molte sono le attività organizzate grazie alla collaborazione dei gestori come le periodiche gare alle carte, i pranzi e le cene a tema (il bollito, il fritto misto,...) o le serate di balli occitani che stanno diventando un punto fisso nel calendario degli eventi di Vottignasco