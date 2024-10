Una rotatoria in località Gallo a Grinzane metterà in sicurezza l'incrocio tra le provinciali 3 e 3bis

Con l’accordo convenzionale siglato tra la Provincia di Cuneo, il Comune di Alba e il Comune di Grinzane Cavour si pongono le basi per la realizzazione di una rotatoria lungo la strada provinciale 3bis nel tratto Alba – Castiglione Falletto all’intersezione tra la provinciale 3 e la provinciale 3bis in località Gallo nel comune di Grinzane.

L’intervento punto alla sicurezza stradale di un’area interessata da un intenso flusso giornaliero di mezzi pesanti e leggeri che transitano ad elevata velocità creando, in particolare, situazioni di pericolo per gli utenti che devono inserirsi sulla trafficata arteria provinciale in corrispondenza del bivio con provinciale 3 in località Gallo.

Tra i tre enti locali è stato, quindi valutata l’ipotesi della rotatoria quale migliore soluzione tecnica per aumentare i livelli di sicurezza dell’incrocio e di scorrevolezza del traffico. Di conseguenza la Provincia, rispondendo alla specifica richiesta della Regione Piemonte, ha segnalato la realizzazione della rotatoria fra gli interventi infrastrutturali prioritari di messa in sicurezza.

La Provincia di Cuneo s’impegna ad assumersi tutte le procedure relative a nomine di responsabile unico del progetto (Rup), responsabile del coordinamento in fase esecutiva e direttore dei lavori, oltre a garantire il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, prestazioni di verifica e validazione del progetto, autorizzazioni e permessi, oltre alla gara d’appalto, collaudi e provvedimenti amministrativi. La Provincia si farà carico dei costi dell’intervento fino alla somma di 260.000 euro su fondi regionali e della successiva gestione della pavimentazione e segnaletica.

Il Comune di Alba si occuperà della attività di progettazione della rotatoria, incluso l’impianto di illuminazione e si assumerà l’onere dei consumi elettrici e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’illuminazione pubblica della rotatoria. Infine, il Comune di Grinzane Cavour s’impegna a rilasciare, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dalla Provincia, il permesso di costruire propedeutico all’approvazione del progetto esecutivo assumendosi l’onere, ad opera collaudata, della manutenzione e gestione ordinaria dell’area a verde pubblico dell’isola centrale ed i costi relativi alla manutenzione ordinaria.