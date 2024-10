"Arrivederci, Berlinguer!”: pubblico numeroso ed emozionato alla consegna del premio "Bella Ciao"

Un teatro tutto esaurito per il cineconcerto e la consegna del premio "Bella Ciao", edizione 2024, all’opera “Arrivederci, Berlinguer!” venerdì 11 ottobre al Magda Olivero.

Il riconoscimento è stato consegnato a tutti gli autori dell'opera: a Michele Mellara e Alessandro Rossi, a Massimo Zamboni per la musica e a Riccardo Costantini e Luca Ricciardi per l'idea del cineconcerto.

Partecipazione e curiosità in sala da parte del pubblico, tra il quale molti giovani, che 40 anni fa non c’erano, interessati a conoscere in modo autentico, la figura Enrico Berlinguer e, attraverso la forma artistica ed emozionale dell’opera che ha combinato immagini storiche e musica dal vivo, a cercare una certa idea d’intendere l’impegno e l’agire politico attraverso il quale ( parole di Berlinguer) “il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi può essere conosciuto, interpretato, trasformato, e messo al servizio dell'uomo, del suo benessere, della sua felicità. La lotta per questo obiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita".

“La scelta artistica di montare le immagini del funerale - dice la motivazione del premio letta dall'assessora Fiammetta Rosso - che vide una immensa partecipazione di popolo, con i reperti che lo raccontano attraverso i suoi interventi su temi ancora oggi attuali, ci restituisce un Enrico Berlinguer che, con il suo lascito politico e morale, non deve essere relegato soltanto alla dimensione storica, ma può essere di esempio e di stimolo anche oggi, soprattutto per le nuove generazioni”.

La targa è stata consegnata sul palco del teatro civico da Roberto Pignatta presidente dell’Associazione culturale "Bella Ciao" di Saluzzo, che ha lo scopo di ricordare i partigiani saluzzesi ed i valori a cui essi si ispirarono durante la lotta di Liberazione, mediante l’assegnazione diun premio annuale.

Nel corso degli anni il riconoscimento è andato, fra gli altri, a Giorgio Diritti, Aldo Cazzullo,Francesco Guccini, Yo Yo Mundi, Giuliano Montaldo, Assemblea Teatro, Giovanni DeLuna, Claudio e Paola Regeni in memoria di Giulio, Ezio Mauro, Maurizio Landini,Maurizio Verona, Sindaco di Stazzema, Laura Cappon e Gianluca Costantini e, da ultimo,nel 2023 a Chiara Colombini.