Con Silvia Giorcelli Bersani a Mondovì il primo interessante appuntamento de “La Storia vicino a noi”

Tra Mondovì e Dronero, organizzato dal Dipartimento di Studi storici dell'Università di Torino e dal Centro Giolitti di Dronero, si tratta di un importante corso di aggiornamento per gli insegnanti (crediti formativi) ma anche aperto a chiunque sia interessato ad una riflessione approfondita sul laboratorio dello storico.

Sempre più la didattica della storia rivolge la propria attenzione all'uso delle fonti. Gli incontri organizzati prevedono un approfondimento sulle buone pratiche del laboratorio dello storico, con esempi anche locali, utili per essere riproposti in classe. Quattro occasioni per conoscere, dialogare e soprattutto approfondire.