Sabato 26 ottobre al Castello di Magliano Alfieri una sfida per bimbi tra leggende e incantesimi

Il mistero si intreccia alla tradizione in una nuova avventura pensata per i più piccoli. In vista della notte di Halloween, sabato 26 ottobre, il Teatro del Paesaggio del Castello di Magliano Alfieri ospita un’esperienza coinvolgente e magica: “Masca al Museo: Missione Comando”. Tra leggende locali e antichi incantesimi, i bambini saranno chiamati a svelare il vero volto della masca, figura spesso fraintesa della cultura popolare. Un viaggio tra enigmi e prove che li porterà a riscoprire la saggezza nascosta dietro le superstizioni, immergendosi in una narrazione fatta di magia, storia e conoscenza.

L’attività prende vita a partire da un inquietante enigma: un gruppo di paesani è radunato nel castello e teme per la sorte di una donna, colpita da un misterioso incantesimo. Secondo le voci, il colpevole è una masca, ma sarà davvero così? I piccoli partecipanti dovranno mettere alla prova il loro ingegno per scoprirlo. Attraverso una serie di quiz e prove distribuite lungo le sale del Teatro del Paesaggio, i bambini dovranno ricomporre il prezioso Libro del Comando, unico mezzo per trovare la formula magica capace di rompere l’incantesimo.

Ma non è tutto: l’obiettivo di questo gioco educativo è anche quello di far riflettere i partecipanti sulla figura della masca. Attraverso questa avventura, i bambini impareranno a non fermarsi alle apparenze e a scoprire il valore della diversità e della comprensione.

L’attività è pensata per bambini dagli 8 ai 12 anni, con due turni disponibili: uno alle ore 15 e un altro alle ore 16.45. Ogni turno durerà tra 1 ora e 1 ora e 15 minuti, con un massimo di 10 partecipanti per gruppo.

La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a castellomagliano@barolofoundation.it o chiamando il numero 0173/386697. Il costo dell’attività è di 5 euro a bambino.