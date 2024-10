Studenti dell'Arimondi Eula di Savigliano in viaggio a Roma "Nel cuore delle Istituzioni repubblicane"

Nei giorni 7-8-9 ottobre una rappresentanza di studenti delle classi quarte dell’Istituto Arimondi-Eula di Savigliano e Racconigi, assieme a studenti degli istituti Bonelli di Cuneo e Vallauri di Fossano, ha avuto la possibilità di vivere un'intensa esperienza a Roma attraverso il progetto “Nel cuore delle Istituzioni repubblicane tra Resistenza e Costituzione”, organizzato dall’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo e realizzato anche grazie alla gentilissima collaborazione della dott.ssa Enza De Leo, capo della segreteria del Segretario generale della presidenza della Repubblica.

Nel viaggio i ragazzi, accompagnati dalla preziosa guida del prof. Sergio Soave, presidente dell’Istituto storico e della Fondazione CRS, hanno potuto visitare Palazzo Farnese a Caprarola, residenza estiva di Luigi Einaudi, Presidente della Repubblica Italiana dal 1948 al 1955; il museo “Vite degli IMI”, Internati Militari Italiani, soldati che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 scelsero di rimanere fedeli all’Italia rifiutando di unirsi all’esercito nazi-fascista e vennero per questo condotti nei campi di lavoro tedeschi; il Palazzo del Quirinale, residenza ufficiale del Presidente della Repubblica

“Roma è una città che non delude mai - dicono i ragazzi del Liceo scientifico -. La visita al museo Vite di IMI ci ha arricchito molto: foto e piccoli frammenti ci hanno raccontato le loro storie e le loro passioni, le loro sofferenze e i loro timori. La cosa che più ci ha colpiti in questo viaggio è stata la visita al Quirinale. Oltre che per la bellezza, per la presenza di oggetti che raccontano la storia dell’Italia e per il pensiero della vita istituzionale che si svolge al suo interno. Questo viaggio ha permesso a ciascuno di apprezzare sfumature diverse, gli studenti del Liceo classico lo hanno vissuto come “uno stimolo per cogliere meglio la concretezza della civiltà romana” che stanno studiando e confrontarla col presente. A tal proposito un ringraziamento va alla prof.ssa Stefania Cormio che, accompagnandoci tra i resti dei Fori imperiali, ci ha permesso di leggerli e ascoltarne la viva voce".

Gli allievi degli indirizzi tecnici hanno trovato gratificante il fatto che sia stato riconosciuto e premiato il merito scolastico dei selezionati, permettendo loro di vivere una esperienza positiva perché, oltre ad aver consentito di approfondire una parte di storia che non conoscevano a fondo, ha dato modo di creare nuovi rapporti di amicizia e condivisione tra ragazzi di classi e istituti diversi. “Una cosa che mi ha colpito dell’esperienza a Roma è stata la passione che tutti mettono nel loro lavoro, svolgendolo al meglio”, facendo sì che tutti capiscano che dietro a ciò che è salvaguardato e tramandato ci sono l’impegno e l’entusiasmo di molte persone.

Il viaggio è stato possibile grazie al finanziamento delle Fondazioni delle Casse di Risparmio di Cuneo, Fossano e Savigliano, cui va il nostro ringraziamento per la scelta lungimirante di aver investito su ragazze e ragazzi che, anche grazie al percorso educativo culminato nell’esperienza a Roma, potranno essere futuri cittadini attivi più consapevoli.