Incidente alle porte di Cuneo, sulla Bovesana: traffico in tilt, lunghe code

Una delle lunghe code createsi in zona in seguito all'incidente

Traffico rallentato sulla Bovesana, alla periferia di Cuneo, nei pressi della rotonda vicino all’impianto semaforico in direzione Borgo San Giuseppe, dove due auto si sono scontrate stamattina poco dopo le 7.

Per fortuna non si tratterebbe di un incidente particolarmente grave, non risultano persone infatti ferite, ma data l’ora ed il traffico è particolarmente intenso per il pendolarismo e dunque si stanno creando alcuni disagi.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Cuneo, che oltre alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, si stanno prodigando anche per la regolamentazione del traffico nelle due direzioni. Inevitabili le code