Galup: Streglio e Tartufo Regale incantano la fiera internazionale del tartufo

Sabato 12 ottobre si sono aperte le porte del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, cuore della celebre manifestazione dedicata al Tuber magnatum Pico; un’area espositiva ubicata in pieno centro storico che accoglie, fino a domenica 8 dicembre, i migliori prodotti agroalimentari del territorio ed i pregiati vini di Langhe Monferrato e Roero.

Un appuntamento a cui, ormai storicamente, Galup sceglie di prendere parte in qualità di sponsor con un proprio spazio espositivo e di vendita, che per questa edizione si arricchisce di altre due eccellenze del territorio: Streglio e Tartufo Regale.

La vivace esposizione di praline Streglio - marchio che ha fatto la storia del cioccolato a Torino fin dal 1924 e acquisito nel 2021 da Galup - accoglie le esclusive proposte dedicate alla celebrazione del Centenario dello storico brand e le referenze più iconiche: le Margherite, delicati petali di cioccolato al latte con un ripieno di crema di Nocciola Tonda Gentile Trilobata pralinata dalla consistenza sorprendente; il Giandujotto nella sua interpretazione più autentica, racchiuso in un raffinato astuccio blu e oro, proposto anche in un formato speciale, Streglio il Grande, del peso di cinquecento grammi, e nella sua variante soffice e golosa, Dolce Streglio; il classico e raffinato Turin al Rhum e tante altre golose e sorprendenti novità.

Per questa 94° edizione, la famiglia Galup accoglie inoltre un vero e proprio gioiello di dolcezza, che ha saputo emozionare i numerosi visitatori fin dalle prime ore di apertura della manifestazione: il Tartufo Regale, rarità piemontese, che impiega il Criollo del Venezuela, il cacao più raro del mondo, e la nocciola Tonda Gentile IGP Piemonte, lavorati con oltre 30 passaggi manuali, che restituiscono una fedele riproduzione dei migliori tartufi d’Alba per forma e colore; può essere lamellato per impreziosire dessert o degustato con i distillati. Il Tartufo Regale è un prodotto unico ed esclusivo nato dall’estro di Ugo Alciati, Chef stellato di Guido Ristorante a Serralunga d’Alba e sviluppato grazie alla sinergia con la TCN Group di Alba, presieduta da Giuseppe Bernocco e Sebastiano Astegiano.

“La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba è un appuntamento prestigioso e immancabile per Galup” – dichiara il presidente Giuseppe Bernocco – “E oggi lo è anche per i marchi Streglio e Tartufo Regale, ai quali stiamo dedicando gli investimenti necessari non soltanto in termini economici, ma anche e soprattutto con l’impegno e la passione che da sempre animano il nostro lavoro, fatto di amore per la nostra città e per la nostra preziosa terra ricca di eccellenze.”