"Adotta una luce" con IllumiNatale: al via a Cuneo la campagna di solidarietà

Se la Natività è l’essenza del Natale cristiano, le luci di Natale ne sono il simbolo laico. Il Santo Natale come speranza, come riscatto, come rinascita, ma soprattutto come capacità di donare e donarsi agli altri. La collaborazione tra l’Associazione Comitato Cuneo Illuminata, l’Associazione WeCuneo, il Comitato di Quartiere Cuneo Centro e l’Associazione Nuovo Corso Giolitti ha dato vita ad un’interessante iniziativa solidale: adotta una luce dell’edizione 2024 di IllumiNatale e fai la dedica a chi vuoi bene!

Dal 18 ottobre al 25 dicembre sarà possibile adottare una luce facendo una donazione di 5 euro sul sito www.cuneoilluminata.eu/adottaunaluce per illuminare tutti insieme il Natale di Cuneo e fare un regalo unico a chi si vuol bene. Sul sito web (sul quale sono disponibili il regolamento completo dell’iniziativa e le modalità di utilizzo) si potrà infatti donare tramite Paypal, Satispay o bonifico bancario e fare una dedica speciale per stupire i propri cari con un regalo originale e contribuire a rendere Cuneo ancora più luminosa, la dedica sarà proiettata sui maxischermi posizionati in piazza Galimberti e piazza Europa durante tutto il periodo natalizio e sarà visibile sul sito web del progetto.