Nepal, occhi nuovi: la forza di "Dil Kumari"

Un’occasione speciale per guardare al Nepal da una prospettiva nuova e profonda: sabato 2 agosto alle ore 21:00, presso il Santuario di Becetto a Sampeyre, sarà presentato il documentario “Dil Kumari, un altro modo di raccontare il Nepal”, realizzato dal giovane videomaker saluzzese Gabriele Testa.

Girato sul campo, il film racconta la vita nella casa famiglia Dil Kumari, creata da Cecy Onlus per accogliere bambini e ragazzi in difficoltà. Un’opera intensa e toccante, che mostra il volto quotidiano di un Nepal lontano dai riflettori del turismo, mettendo in luce il lavoro silenzioso ma fondamentale di chi costruisce speranza.

Tra testimonianze, immagini di vita rurale e momenti di forte impatto emotivo, il documentario – realizzato con la collaborazione della Monviso Nepal Foundation – ci invita a scoprire un altro Nepal: quello della solidarietà, dell’educazione e della rinascita.

Al termine della proiezione, spazio al dialogo con l’autore e i rappresentanti di Cecy Onlus. Un evento da non perdere per chi cerca storie vere e nuovi sguardi sul mondo.