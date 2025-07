LIVING ROOM 2025: si concludono le residenze d'artista dal titolo "Back to People"

Curato da Andrea Lerda, il progetto ha visto coinvolti quattro artisti: Ruth Beraha, Laura Pugno, Micol Roubini ed Eugenio Tibaldi, chiamati a sviluppare opere inedite a partire dalle esperienze vissute in occasione della residenza. Le opere saranno esposte durante i tre giorni di apertura al pubblico venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre presso quattro sedi prestigiose nel centro storico di Cuneo: il Museo Diocesano, il Teatro Toselli, il Conservatorio Ghedini e presso il Chiostro del Complesso Monumentale di San Francesco.

Con il tema di questa edizione, dal titolo Back to People, si mette al centro la dimensione umana, sociale e relazionale dei territori alpini transfrontalieri tra Italia e Francia. Un invito a riscoprire la forza della collettività e delle comunità resilienti, capaci di pensare la vita in questi luoghi oltre le criticità del presente e di immaginare nuovi futuri.

Le residenze di Living Room 2025 si sono svolte in tre vallate cuneesi e in Valle Roya, in collaborazione con il Musée des Merveilles di Tenda. Muovendo concettualmente dall’azione artistico-sociale “Legarsi alla montagna”, realizzata nel 1981 a Ulassai dall’artista Maria Lai, Living Room 2025 incentra la riflessione di quest’anno sul concetto di “alleanza montana”.

Laura Pugno (Trivero, 1975), artista la cui ricerca si concentra da sempre sul concetto di paesaggio come prodotto culturale e su temi di natura ambientale, ha condotto la residenza in Valle Varaita alla scoperta di un protagonismo giovanile particolarmente vitale. Grazie alla collaborazione del Parco del Monviso ha inoltre conosciuto le bellezze naturali del territorio.

[Laura Pugno, foto di Geordy Bergerone]

Eugenio Tibaldi (Alba, 1977), che da oltre 15 anni indaga i concetti di periferia e di luoghi periferici, ha esplorato il contesto comunitario della Valle Stura, dialogando con numerose persone che qui sono tornate o che hanno volontariamente scelto questo territorio come luogo dove ripensare la propria vita.

[Eugenio Tibaldi, foto di Geordy Bergerone]

Micol Roubini (Milano, 1982), sensibile ai racconti che emergono dall’ascolto di territori e comunità, ha raggiunto la Valle Roya, dove ha viaggiato in maniera trasversale tra passato, presente e futuro. Roubini ha dialogato con i giovani e con le persone che, nonostante le complessità di un territorio colpito dalla Tempesta Alex a fine 2020, hanno deciso di restare. Grazie al supporto del Parc National du Mercantour ha inoltre visitato le incisioni rupestri della Valle delle Meraviglie in compagnia di una guardia parco.

[Micol Roubini, foto di Geordy Bergerone]

Ruth Beraha (Milano, 1986) artista con una pratica multidisciplinare, capace di proporre opere esteticamente sintetiche ma fortemente evocative, ha trascorso il suo periodo di residenza in Valle Grana. Mediante i numerosi incontri, che si sono svolti lungo tutto il territorio, ha scoperto una significativa presenza di giovani che stanno dando vita a un processo di sviluppo turistico ed economico interessante.

[Ruth Beraha, foto di Geordy Bergerone]

Living Room 2025, come già successo per la passata edizione, sarà concomitante con Connecting Worlds, evento giunto alla quarta edizione, che sarà allestito presso Largo Audiffredi. Connecting Worlds è un progetto nato nel 2022 e promosso dal Parco Fluviale Gesso e Stura del Comune di Cuneo con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’emergenza climatica e sulla transizione ecologica attraverso un dialogo tra arte contemporanea e ricerca scientifica. Per questa edizione, le opere di Ludwig Berger, Sibylle Duboc, Micaela Piñero e Laura Pugno, saranno in dialogo con i commenti di tre ricercatrici dell’Eurach Research a Bolzano. Si ringraziano tutte le persone e le realtà che hanno preso parte agli incontri con gli artisti durante le residenze.

L’iniziativa è organizzata e promossa dall’Associazione Art.ur a cura di Andrea Lerda col patrocinio della Città di Cuneo, con la collaborazione del Musée des Merveilles di Tende con il sostegno del Parc National du Mercantour, Parco del Monviso con il contributo di Compagnia di San Paolo, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Regione Piemonte.