“Castello segreto” a Serralunga d’Alba: sabato 16 agosto i visitatori vivranno l’unica notte in cui si svela tutto

C’è una notte, soltanto una, in cui il Castello di Serralunga d’Alba smette di essere solo un castello. Diventa una mappa. Un enigma verticale. Un viaggio con il fiato corto e il cuore pieno di meraviglia. È la notte di “Castello Segreto”, l’unico appuntamento dell’anno in cui sarà possibile varcare soglie di solito chiuse, salire scale che portano al tramonto, entrare in torri, scendere in cantine, scoprire la storia da angoli nascosti. L’occasione unica è sabato 16 agosto 2025, e promette un tour al tramonto che non si dimentica.

Alle 18.30, proprio mentre le porte del Castello chiudono ai visitatori ordinari, se ne aprono altre. Chi parteciperà alla visita speciale potrà salire sulla torre quadrata, la più alta, dove la vista si allunga fino alle colline più lontane e, nelle giornate limpide, abbraccia tutto l’arco alpino, per poi discendere nella torre rotonda e spingersi negli ambienti più bassi del maniero, tra pietre, volte e suggestioni antiche, fino a raggiungere le cantine e il leggendario pozzo rasoio.





Non è un modo di dire: “Castello Segreto” si fa una volta sola all’anno, e solo per 20 persone. Un appuntamento pensato per chi ama le cose rare, e vuole vivere il Castello come mai prima. La tariffa è unica, 15 euro a persona. È consigliata la partecipazione a partire dai 12 anni. La prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni: info@castellodiserralunga.it.

Il Castello di Serralunga d’Alba è un bene statale gestito dalla Direzione regionale Musei Nazionali Piemonte e valorizzato attraverso un accordo di partenariato speciale pubblico-privato con la Barolo & Castles Foundation.