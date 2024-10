Iscriviti a Logistica-Pianificazione dell’ITIS Delpozzo di Cuneo

L’indirizzo di Logistica-Pianificazione offre ai suoi studenti un percorso ricco di materie professionalizzanti che permettono di acquisire competenze trasversali di tipo giuridico, tecnico, organizzativo, linguistico e informatico.

Il piano di studi, introdotto con la curvatura Pianificazione, prevede lo studio dell’Informatica Applicata e della lingua spagnola oltre a quella inglese. Il diplomato in Logistica è sempre più ricercato dal mondo del lavoro; tutte le imprese, in qualsiasi settore operino, hanno bisogno della logistica per l’approvvigionamento dei fattori produttivi, per il buon funzionamento dell’area produzione e per raggiungere in modo efficiente i mercati di sbocco. Egli svolge ruoli professionali chiave nella gestione dei flussi delle merci e delle persone, pensiamo ad esempio a come sono rapide le consegne degli acquisti online: una buona gestione logistica mette le cose al posto giusto al momento giusto.

A partire dallo scorso anno scolastico sono attivi due ambienti didattico laboratoriali innovativi che permettono agli studenti di elaborare gli studi teorici in applicazioni pratiche utilizzando software gestionali diffusi nelle realtà aziendali, movimentando merci utilizzando Robot MIR, simulando, tramite visori di ultima generazione, operazioni di logistica in ambienti virtuali tridimensionali progettati dagli stessi alunni. I laboratori sono stati realizzati con particolare attenzione alla tutela ambientale scegliendo materiali e strumenti green, e studiati per rafforzare le capacità di team working.

I diplomati in Logistica possono scegliere di entrare nel mondo del lavoro oppure di continuare gli studi seguendo percorsi ITS oppure a livello universitario.

Per maggiori informazioni consultare https://orientamento.itiscuneo.edu.it/