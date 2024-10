Partita a Fossano la seconda edizione del corso “Conoscere le Amministrazioni Locali”

Semaforo verde per l’edizione 2024/2025 del corso di formazione "Conoscere le Amministrazioni Locali" promosso ed organizzato dall'Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni (A.I.S.P.A.) in collaborazione con il C.F.P. Cebano-Monregalese, con il patrocinio della Provincia di Cuneo.

Venerdì si è tenuta la prima lezione con il dott. Giuseppe Formichella, segretario generale della Città Metropolitana di Torino, già segretario delle Città di Asti ed Alessandria che, con grande capacità e chiarezza di fronte ad un'aula attenta ed interattiva, ha parlato dell'ordinamento degli enti locali.

La classe è composta da una trentina di allievi provenienti da diverse parti della provincia di Cuneo, di diverse età -dai 25 ai 70 anni-, che frequenteranno la prima fase del percorso che terminerà mercoledì 20 novembre con una lezione "aperta" sulle cause di ineleggibilità/incompatibilità e sul ruolo della comunicazione in un mandato amministrativo, a cui potranno partecipare anche i non iscritti. Dal 29 novembre partirà la seconda fase che durerà fino a fine gennaio 2025.

«Possiamo sentirci soddisfatti della partecipazione riscontrata in questa seconda edizione del corso» afferma Serena Gasco, Presidente di AISPA «La classe è numerosa come l’anno scorso, e i docenti sono altamente qualificati, professionisti del settore che quotidianamente lavorano con o nell'ambito dell'amministrazione locale. In questo modo possiamo offrire ai partecipanti l'opportunità di acquisire competenze chiave, strumenti e momenti di confronto per assumere con maggiore consapevolezza il ruolo di rappresentanza e di governo di un ente locale, per chi è già amministratore, ed avvicinare alla vita amministrativa coloro che non lo sono, per sensibilizzare ai meccanismi di gestione della "cosa pubblica".

Un grande ringraziamento va al C.F.P. Cebano-Monregalese, in particolare al Direttore Marco Lombardi, per aver condiviso anche quest’anno con AISPA questi obiettivi ed aver dato modo di concretizzare il progetto attraverso la sua struttura. Grazie anche alla Provincia di Cuneo ed alle Fondazioni C.R.C., C.R.F. e C.R.T.»

Continua Marco Lombardi, Direttore del C.F.P. Cebano-Monregalese: «Di nuovo una grande partenza, ricca di iscritti e di appassionati, l'inizio di un percorso formativo che quasi ci sembra "diverso", dico quasi poiché formiamo bravi meccanici, cuochi, parrucchieri, estetiste... e ancora facciamo fatica a comprendere che l'amministratore è la persona che più necessita di una formazione, di una scuola. Pensate al paradosso, facciamo formazione nelle aziende sul green e su appositi corsi della gestione del risparmio energetico, e non esiste una scuola per chi prende importanti decisioni riguardanti la nostra vita quotidiana, da cittadini dei nostri paesi e delle nostre città

Voglio ringraziare AISPA nella persona del Presidente Serena Gasco, per aver continuato ad intraprendere questo importante percorso e il Presidente della Provincia Luca Robaldo per il grande sostegno all'iniziativa attraverso il patrocinio».

Sono intanto ancora aperte le iscrizioni per la seconda fase del corso con data inizio 29 novembre: il dettaglio del programma è consultabile sul sito www.aispaentilocali.org, registrandosi al seguente link: