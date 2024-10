Judo, Massimiliano Garino è il nuovo allenatore dell’ASD Valle Maira

È un’importante e bellissima notizia quella che ci giunge dall’ASD Judo Valle Maira. L’associazione ha infatti integrato nel suo palmarès un nuovo allenatore di judo F.I.J.L.K.A.M. (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marzialai).

Si tratta di Massimiliano Garino cintura nera II° DAN già all’interno dell’Associazione come aspirante allenatore.

Dopo sei mesi di corso on line ed una settimana di corso passata a studiare al centro Olimpico di Ostia (Roma), gli esaminatori lo hanno messo a dura prova attraverso il difficile esame. Il neo tecnico ha dimostrato di avere un’ottima preparazione, superando egregiamente la prova.

“È per noi un grande orgoglio - commenta il presidente Diego Penone - mi congratulo con Massimiliano, augurandogli un buon lavoro all’interno dell’associazione. La nostra palestra, situata qui a Dronero, è un luogo dove divertirsi, mettersi in forma e imparare il judo in un ambiente accogliente e familiare. I nostri corsi sono progettati per soddisfare le esigenze di tutte le persone, indipendentemente dall’età o dal livello di esperienza. Per i più giovani, offriamo corsi divertenti e coinvolgenti che mirano a sviluppare le abilità motorie di base, la coordinazione e l’autostima. I nostri istruttori esperti sanno come coinvolgere i bambini, creando un ambiente sicuro e stimolante in cui possono imparare le basi del judo, ma anche sviluppare importanti valori come il rispetto, l’autodisciplina e la lealtà.”