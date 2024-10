Disservizi dei trasporti e ritardi a scuola, Grandabus: "Disponibili ad incontrare enti e comuni per trovare delle soluzioni"

Sono state numerose le lettere giunte alla nostra redazione, così come i commenti al post condiviso sulla pagina Facebook di Targatocn, a seguito della pubblicazione dell'articolo sui disservizi lamentati da un genitore in merito al trasporto pubblico in Valle Stura.

Nei giorni successivi, abbiamo pubblicato anche un secondo intervento, la richiesta di una mamma di riservare un bus agli studenti della valle.

Ed è proprio a queste due lettere che ha voluto replicare il Consorzio GrandaBus, a cui aderiscono 14 società di autolinee e che gestisce il trasporto pubblico locale in tutta la provincia di Cuneo.

Pubblichiamo integralmente la replica.

“Il Consorzio GrandaBus ringrazia i genitori per i loro feedback. Siamo consapevoli dell'importanza di garantire un servizio puntuale ed efficiente per la mobilità quotidiana, e ci dispiace sinceramente per i disagi di questi giorni. Da sempre la nostra priorità è offrire un servizio di qualità che risponda alle esigenze di tutti gli utenti. Siamo aperti al dialogo e disponibili a confrontarci su eventuali problematiche, nella convinzione che la collaborazione con la cittadinanza sia fondamentale per migliorare costantemente il nostro servizio.

In questi giorni abbiamo lavorato per analizzare e risolvere le criticità segnalate, e ci siamo subito messi al lavoro per valutare l’adozione di misure correttive al fine di migliorare la puntualità delle corse, nonché per rispondere al meglio alle esigenze segnalate.

In particolare, prendendo atto della criticità emersa alla fermata di Largo Argentera a Borgo San Dalmazzo, abbiamo già disposto che le corse n.2857 e n.2216, entrambe in partenza da Cuneo alle 13.55 e dirette a Vinadio, fermino proprio in Largo Argentera, così da permettere ai ragazzi che vanno a scuola a Borgo di prendere lì il pullman per rientrare nelle rispettive abitazioni in Valle Stura.

Quanto alle richieste di anticipare le partenze dei pullman o di riservare un bus agli studenti che risiedono in Valle, il Consorzio GrandaBus è disponibile ad anticipare le corse per poter garantire l’arrivo degli studenti a Cuneo in tempo utile per l’inizio delle lezioni, ma detto anticipo, come già riferisce un genitore che ha contattato la vostra redazione, vedrebbe i ragazzi che frequentano l’Itis o il Liceo Artistico di Cuneo, arrivare a destinazione troppo presto rispetto all’effettivo orario d’ingresso a scuola.

Ciò detto, il Consorzio GrandaBus si rende disponibile ad incontrare i vari enti territoriali e/o i Comuni della Valle Stura per condividere soluzioni che possano andare incontro alle esigenze di tutti, per fare in modo che nessuno dei nostri ragazzi arrivi tardi nelle proprie scuole o sosti troppo tempo davanti ad esse.

GrandaBus, infatti, ha già contattato gli uffici dell’Unione Montana Valle Stura per fissare un incontro in cui condividere azioni da mettere in essere per trovare una soluzione che possa andare incontro alle necessità di spostamento di tutta l’utenza.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori suggerimenti e richieste, GrandaBus ricorda che sul proprio sito www.grandabus.it, alla sezione contatti, sono a disposizione i numeri di telefono per comunicare con gli operatori del servizio pubblico”.