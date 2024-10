A Garessio riparte in progetto "On Air" a Villa Gobbi

Un modo per valorizzare la prestigiosa struttura di Villa Gobbi a Garessio e offrire un servizio culturale e aggregativo alla comunità.

Riparte il progetto "Garessio On Air". Finanziato finanziato con un contributo di 80mila euro, attraverso il bando "Spazio Giovani di Fondazione CRC ha come obiettivo quello di promuovere laboratori e attività, promosse da una rete di partners del territorio quali: la Cooperativa Animazione Valdocco, Garessio Oltre APS, Centro Gli Aquiloni ODV, il C.F.P. Cebano-Monregalese, Fondazione Fossano Musica e l'istituto comprensivo di Garessio.

In programma le serate "pizze e karaoke" , per i ragazzi dagli 11 ai 19 anni. L’evento si svolgerà venerdì 25 ottobre e 22 novembre dalle 18 alle 2, presso Villa Gobbi. Per partecipare è necessario scrivere al numero 338 61 42 231.

Al via anche le attività dello "Spazio Giovani" che si svolgerà nei lunedì 21 ottobre, 4 novembre, 18 novembre, 2 e 16 dicembre. Un centro aggregativo giovanile di divertimento, giochi, attività di gruppo, spazio per lo studio. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi tra gli 11 e i 19 anni dalle 15 alle 18.