Al Comizio Agrario di Mondovì si presenta il libro “Legami di terra” di Sabrina Allegra e Stefano Di Marco

Il Comizio Agrario e l’Accademia della Castagna Bianca di Mondovì presentano sabato 19 ottobre alle ore 17 nella sede del Comizio Agrario in Piazza Ellero n. 45 in Mondovì il libro “Legami di terra” di Sabrina Allegra e Stefano Di Marco.

Gli autori dialogheranno con Attilio Ianniello del Comizio Agrario e il regista Remo Schellino che ha curato la prefazione del libro.

Scrivono gli autori: «A partire dall’analisi di tre aziende agricole, l’intento di questo lavoro è quello di portare alla luce testimonianze di vita e di lavoro agricolo che, per diverse ragioni – che via via approfondiremo nel corso dei capitoli – suggeriscono la presenza in Alta Langa di un interessante modello contemporaneo di sviluppo economico, culturale e sociale in cui tradizione contadina e giovane imprenditorialità, a forte vocazione sostenibile, si fondono».

Saranno presenti gli imprenditori agricoli protagonisti del libro: Valentina Allaria de “Il Forletto” di Murazzano, l’azienda dei Fratelli Bovetti di Belvedere Langhe e l’azienda della famiglia Clerico “Casa Vecchia 1846 di Bossolasco, con i loro prodotti.

"Le vostre testimonianze sono humus, ambiente sociale e intellettuale che costituisce la premessa di un percorso storico obbligato quello dell’agroecologia, un’agricoltura associata alla salvaguardia dell’ambiente», scrive nella Prefazione il regista Remo Schellino. «Il vostro impegno non raccoglie solo il frutto materia di un appezzamento di terra ben lavorato, porta dentro di sé la nuova imprenditoria, un modello di sostenibilità che varca i confini delle terre alte dell’Alta Langa. Saranno prodotti con un’“anima”, un vissuto di fatiche, di tradizioni e prodotti dal basso, con i piedi per terra e le mani nella terra. Non tutto è perduto. Tutto può rinascere nel bene… Uno scambio biunivoco tra la terra e i saperi dell’uomo, un passo dopo l’altro soddisfacendo i bisogni e mantenendo un giusto rispetto del territorio".

L’evento è gratuito

Per info:

Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).