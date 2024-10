Alba, invito alle associazioni per la Consulta del Volontariato in fase di rinnovo

Le associazioni che vogliono confermare la loro adesione o entrare per la prima volta a far parte della Consulta comunale del Volontariato di Alba, possono farlo individuando il nominativo di un loro rappresentante e comunicandolo entro le ore 12 di giovedì 31 ottobre 2024.

Il nome, cognome, mail e telefono della persona individuata dall’Associazione, dovranno pervenire in via cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Alba oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: comune.alba@cert.legalmail.it.

La scadenza è stata fissata per procedere quanto prima alla costituzione della nuova Assemblea e del nuovo Ufficio di Presidenza della Consulta, come previsto dallo Statuto, dopo la scadenza del mandato amministrativo.

La prima riunione della Consulta si terrà martedì 5 novembre 2024, alle ore 20:30 nella Sala della Resistenza (con ingresso dal retro del palazzo comunale di Alba, in via Vernazza), per procedere all’elezione del presidente, del vice presidente e di un rappresentante per ognuna delle 4 aree di intervento: socio-assistenziale e sanitaria; culturale e ricreativa; ambientale e protezione civile; solidarietà internazionale, intercultura e diritti umani.

L’adesione alla Consulta da parte di una nuova associazione sarà tuttavia sempre possibile facendo pervenire una richiesta in forma cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Alba oppure via mail all’indirizzo: comune.alba@cert.legalmail.it.

L’Assessore al Volontariato e Associazionismo Donatella Croce dice: «La Consulta comunale del Volontariato è cresciuta molto in questi anni. Vogliamo ora che questo organismo diventi sempre di più un punto di riferimento per consentire all’Amministrazione comunale di dialogare in modo proficuo con il vasto mondo dell’associazionismo cittadino. Sollecito le associazioni che in questi giorni stanno ricevendo la comunicazione ad inviare, entro la scadenza indicata, il nominativo del proprio rappresentante e invito le associazioni che ancora non fanno parte della Consulta, a dare la loro adesione, per contribuire ad apportare il loro prezioso contributo».

Info: Segreteria della Consulta Comunale, presso la Ripartizione Servizi Legali, tel. 0173 292357.