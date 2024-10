Influenza e Covid-19: l’Asl Cn2 dà il via alla campagna vaccinale 2024-2025

L’arrivo della stagione autunnale, unita all’inevitabile maggiore frequentazione dei locali al chiuso e alla ripresa delle attività scolastiche, sono gli elementi che da sempre si correlano a una aumentata diffusione delle malattie delle prime vie aeree come l’influenza stagionale e, da alcuni anni, l’infezione da SARS-COV2 (COVID-19). E’ risaputo come le rispettive vaccinazioni riducano la possibilità di contrarre le due malattie e le loro complicanze, e che il loro effetto protegge i soggetti per tutta la stagione.

L’ influenza stagionale è una malattia che, nel nostro Paese, si manifesta soprattutto nel periodo invernale, con un picco che generalmente cade fra dicembre e marzo. L’influenza è frequente motivo di consultazione medica e di ricovero ospedaliero e costituisce la principale causa di assenza dal lavoro nel periodo epidemico. Rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica a causa delle complicanze, che si possono osservare più frequentemente negli anziani e nei pazienti affetti da malattie croniche (tra cui, ad esempio, asma e malattie respiratorie, malattie epatiche, diabete e altre malattie metaboliche, malattie cardiache, immunodeficienze, malattie renali). La mortalità più elevata si osserva nella fascia di età superiore ai 60 anni; la sola età superiore ai 65 anni comporta un rischio aumentato di sviluppare complicanze del 70%.

La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2024-2025, come previsto dalla Regione Piemonte, è iniziata il 7 ottobre. Vaccinarsi ogni anno è la misura preventiva più efficace contro l’influenza. A causa della capacità del virus a mutare, raramente si acquisiscono le difese immunitarie adeguate da un anno all’altro e, quindi, è necessario ripetere la vaccinazione ogni anno, in quanto ad ogni stagione la composizione del vaccino viene aggiornata ai ceppi circolanti più recenti.

Anche quest’anno, la vaccinazione antinfluenzale è offerta gratuitamente a:

• persone di età pari o superiore a 60 anni;

• donne che all’inizio della stagione epidemica sono in gravidanza e nel post partum;

• soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze;

• bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale;

• soggetti di età compresa tra 6 mesi e 6 anni compiuti;

• individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti;

• familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze;

• soggetti addetti a servizi pubblici di interesse collettivo e categorie di lavoratori a rischio (medici e personale sanitario; Forze di polizia, Vigili del fuoco, Forze dell’Ordine e altre categorie addette allo svolgimento di servizi pubblici di primario interesse; personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani);

• donatori di sangue.

Per ricevere la vaccinazione è sufficiente recarsi presso gli ambulatori del Medico di Medicina Generale; gli ambulatori del Pediatra di libera Scelta; le farmacie aderenti alla campagna vaccinale; i Servizi Vaccinali dell’ASL CN2.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2 partecipa attivamente alla campagna di vaccinazione antinfluenzale. Chiunque non riesca a recarsi dal proprio medico curante, potrà vaccinarsi, dal 4 novembre al 23 dicembre 2024, presso gli ambulatori vaccinali del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL CN2 , con le seguenti modalità di accesso:

ALBA - Sede ASL CN2 - Via Vida, 10

Adulti : tutti i lunedì dalle ore 8,45 alle ore 11,45 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30 (accesso diretto senza prenotazione)

Bambini : su prenotazione (al numero 0173-316619)

BRA - Casa della Comunità (ex Ospedale Santo Spirito) - Via Vittorio Emanuele II, 3

Adulti e bambini : tutti i venerdì dalle ore 13,30 alle ore 15,30 (accesso diretto senza prenotazione)

Anche quest'anno è possibile ricevere la vaccinazione contro il COVID-19 insieme a quella antinfluenzale, in due somministrazioni distinte. Come previsto dalla Circolare Ministeriale, la campagna nazionale di vaccinazione autunnale e invernale anti COVID-19 2024/25 si avvarrà dei vaccini adattati alla variante JN.1. La vaccinazione anti COVID-19 per i bambini sarà solo su prenotazione , ad Alba (al numero 0173-316619).

“Nonostante l’influenza e il COVID-19 siano patologie con cui abbiamo imparato tutti a convivere, non è mai corretto trattarle con sufficienza perché possono generare anche quadri gravi, soprattutto a carico delle persone fragili e degli anziani”, dichiara il dottor Salvatore Zito, direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL CN2. “Per questo motivo, soprattutto chi è a contatto con questa tipologia di persone per motivi famigliari o di lavoro dovrebbe prestare un’attenzione ancor maggiore alla vaccinazione. Vaccinarsi è un’importante misura di prevenzione, non solo per se stessi ma per l’intera comunità”.

Per dare ulteriore impulso alla campagna vaccinazioni 2024-2025, l’ASL CN2 ha organizzato anche, presso l’OSPEDALE MICHELE E PIETRO FERRERO di VERDUNO, due giornate dedicate (OPEN DAY VACCINALI) in cui sarà possibile immunizzarsi sia contro l’influenza, sia contro il COVID-19:

• martedì 26 novembre dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 13,30 alle 15,45;

• martedì 17 dicembre dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 13,30 alle 15,45.