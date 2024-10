Piogge intense sul territorio, il Comune di Cuneo invita a unirsi al canale Whatsapp dove segnalare le emergenze

Alla luce delle previsioni meteo, che segnalano intense precipitazioni nelle nostre zone, il Comune di Cuneo ricorda che ha attivato un servizio di informazione via Whatsapp sulle attività emergenziali di Protezione Civile. Il sistema permette di uniformare i diversi metodi di comunicazione utilizzati in precedenza, consentendo di raggiungere il maggior numero di persone possibile in caso di eventi calamitosi o in altre situazioni di criticità, come ad esempio la diffusione delle informazioni ricevute da ACDA per le problematiche dell’acquedotto.

“Whatsapp – spiegano l’assessore all’Innovazione, Andrea Girard, e l’assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile, Gianfranco Demichelis - è il servizio di messaggistica istantanea più diffuso, anche tra le fasce d’età più avanzate. Al momento è l’opzione più diretta a disposizione dell’amministrazione comunale per diffondere messaggi in caso di emergenza, come avvenuto recentemente per allertare la cittadinanza sui problemi all’acquedotto”.

Al momento sono 2863 gli utenti iscritti al canale.

Come registrarsi al servizio

Per ricevere i messaggi del canale whatsapp “Comune Cuneo - Protezione Civile” è necessario iscriversi a questo link. Per sfruttare tutte le potenzialità del servizio si raccomanda agli utenti di attivare le notifiche (cliccando, una volta iscritti, sulla campanellina in alto a destra).