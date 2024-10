Settant'anni dal ritorno di Trieste all'Italia, se ne parla in una serata a Fossano

Ricorrono in questo 2024 i settanta anni dal ritorno di Trieste all’Italia. La città i confini orientali si era trovata contesa con la vicina Yugoslavia (che già ottenne a fine seconda guerra mondiale Istria e Dalmazia, con tanti profughi italiani, occupata dagli Alleati vincitori per quasi un decennio). Nel 1954 tornò a far parte del nostro Paese, capoluogo di una Provincia cui eran rimasti sei Comuni.