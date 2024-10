Venerdì pomeriggio, a Cavallermaggiore, l'ultimo saluto a Rudy Ballatore

Saranno celebrati venerdì 18 ottobre alle 14.30, nella chiesa di Cavallermaggiore, i funerali di Rudy Ballatore, molto conosciuto nel mondo della cooperazione sociale in tutta la provincia.

Domani alle 20.30, sempre nella parrocchiale del paese, la recita del Rosario.

Ballatore è deceduto lo scorso lunedì 14 ottobre, portato via da un malore improvviso a soli 53 anni mentre si trovava a Narzole, per lavoro. La sua scomparsa ha destato profondo dolore e cordoglio in molte comunità e in molte persone. Sono stati tanti quelli che hanno voluto esprimerlo pubblicamente, a partire dal sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro fino al Comune di Racconigi.

Ballatore era il presidente della cooperativa Laboratorio di Cavallermaggiore ed era anche referente per la cooperativa Emmaus di Alba, occupandosi soprattutto di disabilità. Era un grande appassionato di ciclismo.

Lascia la moglie Ilaria, Beatrice e Bianca, Marilena e Marita e tutta la famiglia. La salma riposerà nel cimitero di Centallo, paese di cui l'uomo era originario.