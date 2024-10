Sgomento nel mondo cooperativo: è morto il presidente della Coop Laboratorio Rudy Ballatore

Cordoglio e sgomento a Cavallermaggiore ed in tutto il mondo cooperativo provinciale per la morte improvvisa di Rudy Ballatore, scomparso a soli 53 anni nella giornata di ieri, lunedì 14 ottobre, in seguito a un arresto cardiaco. Con ogni probabilità saranno istituiti degli accertamenti sul corpo per stabilire l'esatta causa del decesso.

Ballatore, che era il presidente della cooperativa Laboratorio di Cavallermaggiore, si trovava a Narzole per lavoro. Aveva traghettato la cooperativa Emmaus di Alba occupandosi sempre di disabilità, anche per ragioni personali. Grande appassionato di ciclismo, andava in bici e seguiva tutte le gare. Originario di Centallo, era sposato con la signora Ilaria Teobaldi e aveva una figlia, Bianca, che frequenta la quinta elementare.

Lo ricorda il sindaco di Cavallermaggiore, Davide Sannazzaro, suo grande amico da tempo: "Sono distrutto. Ci eravamo conosciuti quando lui faceva l'operatore al doposcuola di Racconigi, dove io ero volontario. Di lì era nata una grande amicizia, sempre mantenuta nel tempo".

Il primo cittadino cavallermaggiorese ha anche lasciato un toccante ricordo dell'amico scomparso sulla propria pagina Facebook: "Ciao Rudy non riesco a prendere in considerazione che tu non ci sia più! - si legge - Mi viene da scriverti e raccontarti quello accade. Sei stato un grande amico! Abbiamo riso tanto insieme e condiviso tante cose. Da te ho imparato ad avere il giusto sguardo sul mondo della disabilità e a conoscere la realtà delle cooperative sociali. Mi mancheranno le birre insieme, le nostre confidenze e il confronto sulla politica locale. Mi mancherai tanto. Lassù potrai dedicarti alla tua grande passione del pedalare e potrai guardarti, con il tuo sorriso coinvolgente, tutte le grandi classiche. Stacci vicino...Buona salita Rudy"

Rydy Ballatore, insieme con Alberto Bianco stava costruendo con tanta generosità e entusiasmo il futuro della Cooperativa Sociale Progetto Emmaus.

Dolore, sgomento, e tanta gratitudine per il suo lavoro di tutti questi anni sono stati espressi anche dal mondo cooperativo; "Ci stringiamo con un forte abbraccio alla sua famiglia e ai soci della sua coop", scrivono in una nota i dirigenti di Progetto Emmaus.

La data dei funerali al momento non è ancora stata fissata.