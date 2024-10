Al via la costruzione del nuovo “Caseificio didattico AgenForm” a Moretta

Dopo l’annuncio avvenuto lo scorso 22 marzo, nel salone consigliare del Municipio di Moretta, prende il via la costruzione del nuovo caseificio didattico ‘AgenForm-Consorzio’ di Moretta con la posa della prima pietra, prevista giovedì 24 ottobre alle 15.

La nuova struttura sarà costruita in Strada vicinale del Boglio, vicino al santuario della Beata Vergine del Pilone dove si tengono attualmente i corsi AngenForm di ‘Tecnico della lavorazione lattiero casearia’.

L'esterno riprende lo stile delle tradizionali cascine piemontesi, mentre l'interno sarà all'avanguardia con macchinari e tecnologie d’avanguardia. Nella struttura ci sarà un caseificio didattico, un’aula polifunzionale, spazi per l’osservazione dei lavori, celle di stoccaggio per i formaggi, box e spogliatoi per gli allievi.

Il caseificio sarà il fiore all’occhiello del progetto transfrontaliero Interreg Alcotra ‘TransFormation’, finalizzato alla creazione di una rete formativa tra Italia e Francia.

Fortemente voluto da AgenForm Consorzio, consolidata realtà didattica e di formazione professionale del nostro territorio, vede la partecipazione di altri sei partner: il Comune di Moretta e i francesi Actalia, Maison Régionale de l’Élevage della Région Provence Alpes Côte d’Azur, e le scuole ENILV ed EPLEFPA della Région Rhônes Alpes.

Il progetto TransFormation – Rete per la Formazione, finanziato complessivamente con 2 milioni e 258 mila euro, è stato ideato con l’obiettivo di creare una rete di enti formativi e soggetti interessati alla formazione professionale, nell’ambito delle Alpi e dei mestieri legati alle lavorazioni nel settore agricolo, agrituristico e agro-pastorale, al fine di continuare a valorizzare la cultura e le professionalità che i territori alpini dell’area Alcotra (acronimo di Alpi latine cooperazione transfrontaliera) richiedono.

Si caratterizza per quattro azioni: la formazione a distanza con moduli e-learning, attività di scambio tra i partner francesi e italiani, la creazione di una serie di strutture e infine la strutturazione delle operazioni per rendere perenni le azioni del progetto.

Nelle parole del presidente di AgenForm Tommaso Mario Abrate: “TransFormation nasce per colmare una carenza nell’ambito della formazione professionale dei territori alpini, mediante una progettazione di tipo congiunto e sinergico di azioni formative volte alla valorizzazione delle competenze di persone che già vivono nei territori transfrontalieri.

Il progetto intende, quindi, trasformare una serie di percorsi formativi già attualmente erogati rendendoli a tutti gli effetti transfrontalieri”.

I lavori di costruzione sono realizzati dell’azienda saviglianese Opera srl.

Commenta l’Amministratore Unico Andrea Paoli: “Siamo estremamente felici di esserci aggiudicati la gara d’appalto. Sarà un onore per noi poter costruire questo caseificio e dare il nostro contributo alla crescita di AgenForm, una realtà così preziosa per la provincia di Cuneo”.

Il progetto ‘TransFormation’ è finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Francia Alcotra 2021-2027.

I principali partner del progetto coinvolgono tre territori (Piemonte, PACA, Rhônes-Alpes) per una durata complessiva di 36 mesi e un budget totale di 2.258.246,25 euro.