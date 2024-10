Banca Territori del Monviso: torna il progetto EdufinBTM, accreditato dal Ministero come partner del Mese dell’Educazione Finanziaria

Banca Territori del Monviso annuncia il ritorno del progetto EdufinBTM. Giunto alla sua seconda edizione, e nuovamente accreditato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato inserito nel calendario nazionale delle iniziative di educazione finanziaria pubblicato sul portale ministeriale “Quello che conta” (www.quellocheconta.gov.it/it/ .

L’accredito, dopo l’approfondito esame della progettualità da parte dei tecnici del MEF, sottolinea l'impegno di BTM nel promuovere l'educazione finanziaria tra i giovani, fin dalle scuole medie, in quanto si tratta di un tema di grande attualità e crescente rilevanza nella società contemporanea.

EdufinBTM è dedicato agli alunni delle scuole primarie di secondo grado e delle superiori. Nella scorsa edizione il progetto ha raggiunto oltre 2000 studenti, un risultato che da solo ne certifica il successo e comprova l'interesse, ma anche la necessità, di una formazione finanziaria adeguata a quello che l’attuale contesto richiede. Forti dei lusinghieri risultati dello scorso anno e dell’interessamento dimostrato da studenti e istituti scolastici all’iniziativa, quest'anno Banca Territori del Monviso si impegna ad ampliare l’offerta a favore di un numero crescente di scuole, per contribuire a formare cultura finanziaria in un numero ancora maggiore di giovani.

Il Direttore Generale, Luca Murazzano, evidenzia come il Consiglio di Amministrazione ed i colleghi BTM che si occuperanno della formazione in aula siano particolarmente orgogliosi di continuare ad investire nell'educazione finanziaria dei giovani delle Comunità in cui la Bcc opera. “EdufinBTM, con il suo taglio pratico e diretto, rappresenta un'opportunità straordinaria per fornire ai nostri studenti strumenti e conoscenze che consentano loro di affrontare con maggior consapevolezza e cultura le sfide economiche del presente e, soprattutto, del futuro. Il percorso proposto da Banca Territori del Monviso è dinamico e non si limita al mese dell’educazione finanziaria, come testimoniano le numerose iniziative che la nostra Banca propone durante l’anno, ultima delle quali il partecipato evento “Sport&Futuro” presso il Villaggio Sportivo ViSpo di Fossano in cui oltre 60 ragazzi tra i 18 e i 27 anni hanno alternato lezioni gratuite di padel e pickleball ad approfondimenti su welfare, previdenza integrativa e forme di risparmio programmato” ha dichiarato Murazzano.

Il progetto EdufinBTM si inserisce nel “mese dell'educazione finanziaria”, un'iniziativa governativa che coinvolge cittadini, scuole e istituzioni per sensibilizzare sull'importanza della gestione consapevole delle risorse economiche. Attraverso eventi, workshop e corsi formativi, EdufinBTM offre ai partecipanti la possibilità di apprendere le basi della pianificazione del budget, del risparmio, degli investimenti e della gestione del debito.

Per ulteriori informazioni sul progetto e su come partecipare alle iniziative, è possibile visitare il sito www.quellocheconta.gov.it o il sito internet di BTM www.bancabtm.it/giovani .

Banca Territori del Monviso – BTM opera con 20 filiali nelle province di Cuneo e Torino, a servizio di oltre 86 Comunità (per le quali spesso rappresenta l’unica realtà bancaria presente), 10.000 soci e 28.500 clienti.