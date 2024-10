Fiera del Marrone, Coldiretti Cuneo: "Un viaggio nel gusto, 100% made in Italy dal campo alla tavola"

Prodotti della terra e piatti tipici cuneesi saranno al centro della 25esima Fiera nazionale del Marrone a Cuneo, tra colori, profumi e gusti di stagione che le aziende agricole di Coldiretti Campagna Amica si preparano a portare nel salotto cittadino.

Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre andrà in scena il grande mercato in piazza Galimberti con una quarantina di aziende del circuito Campagna Amica, non solo cuneesi ma anche astigiane, torinesi, liguri ed emiliane, che proporranno il meglio delle loro produzioni agricole, fresche e trasformate: castagne, nocciole, miele e prodotti dell’alveare, vini, salumi, formaggi vaccini e ovicaprini del nostro territorio ma anche Parmigiano Reggiano bio, confetture, composte e altri trasformati ortofrutticoli, aglio di Caraglio, ceci e legumi, farine, prodotti da forno, pasta, basilico, pesto e olio ligure.

Dunque, un tripudio di bontà 100% Made in Italy sui banchi gialli di Campagna Amica, in netta contrapposizione con i cibi stranieri spacciati per italiani grazie a trasformazioni anche minime avvenute sul territorio nazionale. L’etichetta trasparente sui cibi è una delle battaglie storiche e identitarie della Coldiretti, che nel suo stand in piazza Galimberti ribadirà l’urgenza di rendere esplicite e chiare le indicazioni sull’origine di tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Unione europea: i visitatori potranno firmare la petizione #nofakeinItaly, che ha già raccolto 300.000 firme.

“Nella manifestazione di punta dell’autunno cuneese, confermiamo il nostro impegno a tutela dei produttori agricoli e dei consumatori: puntiamo a valorizzare come meritano le nostre eccellenze agricole, promuoviamo il consumo di prodotti stagionali e genuini, e portiamo avanti la battaglia per dire basta all’inganno dei cibi ‘italianizzati’ ma non italiani, difendendo la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori” dichiara Paolo Quaranta, Presidente Coldiretti di Zona Cuneo.

In più, nell’area ristoro allestita nel padiglione di piazza Galimberti, Coldiretti e Confartigianato proporranno ai visitatori la buona cucina Made in Cuneo. Il menu pensato da Coldiretti Cuneo, “La Granda nel piatto”, racconta un territorio di eccellenze a tavola con la Castagna Cuneo IGP, la carne di Fassone Piemontese, il Peperone Cuneo, il Porro Cervere, il Castelmagno DOP, la Nocciola Piemonte IGP e i vini piemontesi.

“Un’esperienza del cibo dal campo alla tavola – commenta Massimo Meineri, Segretario Coldiretti di Zona Cuneo – che non solo offrirà ai visitatori una totale immersione nei sapori autunnali della Granda ma consentirà loro di esplorare il territorio e la sua grande biodiversità fra produzioni di origine garantita e tradizioni contadine”.