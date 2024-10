Oltre 29 mila euro raccolti con la 9^ Passeggiata per la Vita di Dronero

“Noi, come organizzatori della manifestazione - dice Brignone - siamo orgogliosi e molto soddisfatti del successo ottenuto. Questo traguardo raggiunto, non è merito nostro: è merito di tutti voi che acquistando il pettorale per voi (4.534) e per il vostro amico a quattro zampe (241) ci avete permesso di raggiungere questo risultato. Un grande grazie ai vari sostenitori, al Bottegone ed alla Proloco di Dronero che hanno promosso e sostenuto la Passeggiata per la Vita con l’Estate solidale, ai nostri mitici ed inossidabili volontari, per tutto il lavoro svolto; nonostante la pioggia delle prime ore del mattino, sono andati avanti imperterriti. Lo sapevano che per la partenza non avrebbe piovuto. Ogni tanto, alzavano lo sguardo al cielo e proseguivano affinché fosse tutto pronto, e così è stato! Grazie, grazie veramente di cuore a tutti voi per quanto ci credete e per quanto fate tutti gli anni per la Passeggiata per la Vita in ricordo di tutti i nostri giovani ed a sostegno degli amici pazienti. Siamo sicuri di ripeterci, ma vi assicuriamo che anche i 50 centesimi che compaiono sui due assegni, saranno utilizzati dalle due OdV a sostegno dei pazienti ed al mantenimento delle case A.I.L. a Cuneo e di #casaAnna a Savigliano, strutture che per i nostri malati, sono un sostegno fondamentale. Inoltre, cosa che noi riteniamo importante, continueremo a sostenere la ricerca, affinché il prima possibile non ci sia più nessun papà, mamma, marito, moglie, figlio o figlia, fratello o sorella, che debba piangere per qualche suo caro che non ce l’ha fatta. Noi crediamo fermamente che continuando a sostenere la ricerca, con le nuove attrezzature, le nuove competenze, tutto questo, un giorno, sarà possibile. Tutti gli anni facciamo la consegna informale della donazione alle due Organizzazioni di volontariato, all’ingresso dei due reparti, ematologia presso l’Ospedale S.Croce e Carle a Cuneo ed onco-ematologia pediatrica presso l’Ospedale SS.Annunziata a Savigliano, dove le due OdV collaborano quotidianamente, ed anche, per ricordare a noi stessi, quanto siamo fortunati ad essere “davanti” a questi “ingressi” e non “dietro”. Tutto questo per dire un grazie ancora più grande a tutti voi che da 9 anni ci sostenete e credete nella Passeggiata per la Vita. 4.534 + 241 GRAZIE!”