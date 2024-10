Sommariva Perno: consegnato a Cristian Panero e Linda Tomadon il premio al merito 2023-2024

Sommariva Perno - Sabato 12 ottobre si è svolta la cerimonia di consegna del “Premio al merito 2023/2024”, bandito per il tredicesimo anno consecutivo dal Centro culturale San Bernardino e riservato all’alunno migliore di ciascuna delle due sezioni dell’Istituto Comprensivo al termine della Terza media. Il “Premio al merito”, istituito nel 2011, consiste in un buono di € 300 per l'acquisto dei libri per il primo anno delle Superiori. E' un modo concreto che il Centro culturale ha scelto per premiare e valorizzare le giovani eccellenze della scuola sommarivese, ma anche per sollecitare tutti gli alunni a dare sempre il meglio di sé.